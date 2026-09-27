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Čika Gojko se od 15. godine bavi poljoprivredom, a posle povratka iz armije nasledio je očevu tezgu. Danas je jedno od najprepoznatljivijih lica pijace, gde ga mušterije znaju po imenu, ali i po tome šta najviše vole da kupuju.

Skoro 65 godina je za istom tezgom. Na pijacu dolazi još od 1963. godine, kada je posle povratka iz armije nasledio oca. Iako je ušao u devetu deceniju, i dalje svakog jutra dolazi da prodaje poljoprivredne proizvode koje sam uzgaja.

Posle povratka iz armije, Čika Gojko je nasledio oca i ostao za tezgom. Pre toga je, kaže, od najranije mladosti bio posvećen poljoprivredi.

„Šezdeset i pet godina. Od 1963. godine, kada sam došao iz armije, nasledio sam oca. Pre 65 godina sam počeo da radim. Od 15. godine se bavim proizvodnjom. Bio sam u Kosovskoj Mitrovici, Blacu, Kuršumliji, prodavao sam lubenice. Ali kada sam došao iz armije, ostao sam ovde“, rekao je Gojko.

Foto: RTS Printscreen

Za sve te godine postao je jedno od prepoznatljivih lica pijace. Sa mušterijama je odavno više od prodavca.

„Ovde me i vrapci znaju. Ljudi me zovu na kafu. Svakoga znam. Mušterije mi donose pivo, a žene štrudlu. Mene svi poštuju ovde. Ja sam najstariji ovde“, dodao je on.

Do tezge ga je dovela ljubav prema poljoprivredi. Posle gimnazije upisao je muzičku školu, ali je ubrzo shvatio da ga više privlači rad na zemlji.

„Ja sam upisao muzičku školu kad sam završio gimnaziju i napustio sam. Posle sam sa somborskom paprikom položio poljoprivredu i traktorski ispit. Niko u selu nije imao vozačku dozvolu tada“, rekao je Gojko.

Foto: RTS Printscreen

Đeram - druga kuća

Đeram pijacu smatra svojom drugom kućom, pa mu, kaže, nije teško ni da ustaje pre prvih petlova. Kada stiže roba, budi se već u tri sata, dok ostalim danima ustaje u pet.

Njegova supruga ima 90 godina i više ne može da radi kao nekada, ali i dalje pomaže u domaćinstvu.

„Moja žena ima 90 godina, ona ne može više da radi. A u pet sati je nekada bila u hali. Sada čuva kokoške i prasice i klasira papriku. Kad donese kući, pomaže“, istakao je najstariji prodavac na pijaci.

Iako je zagazio u devetu deceniju, Čika Gojko ne planira da se još oprašta od tezge. Biće tu, kaže, sve dok ne zahladni, a onda će, kao i prethodnih godina, napraviti pauzu do proleća.