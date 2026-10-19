Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd danas je bebi-paketima obradovala novu grupu od gotovo 100 porodica koje su u 2026. godini dobile novog člana. Reč je o projektu „Dobro došla bebo na Novi Beograd“ pokrenutom krajem 2024. godine, kroz koji je pakete dobrodošlice dobilo gotovo 2.700 novobeogradskih porodica, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd

Današnja podela bila je još jedna prilika za druženje sa roditeljima i najmlađim stanovnicima Novog Beograda. Predsednica Opštine Ivana Nikolić, pozvala je porodice sa bebama kao i buduće mame i tate da prate sajt Opštine i tako dobiju sve informacije o tome kako da se prijave za više značajnih programa podrške porodici i roditeljstvu.

- Novi Beograd brine o svakoj bebi i svakoj porodici. Nastavićemo da razvijamo programe koji prate potrebe porodica, doprinose kvalitetnijem odrastanju dece i pružaju podršku budućim roditeljima – izjavila je Nikolić.

Ona je istakla da je pored „Škola roditeljstva“ Opština pokrenula i projekat koji će svim budućim majkama sa prebivalištem na Novom Beogradu omogućiti popust od 40 odsto za veoma važan prenatalni „Lumipeek“ test.

Pored toga veliki broj kompanija i preduzetnika podržao je i projekat „Novobeogradska mama“, a u toku su i prijave roditelja za dodelu dečijih auto-sedišta i bebi-kolica.