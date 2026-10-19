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U okviru kampanje "Žene pokreću Srbiju" namenjene ženama koje vode sopstvene biznise, u lozničkom Smart centru danas je održana edukacija. Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura rekla je da je na kraju realizacije kampanja započeta u januaru, da je praktično obišla celu Srbiju, i da se nada da će se, s obzirom na pozitivne reakcije, i nakon edukativnih radionica nastaviti sa ovim aktivnostima.

Kampanja "Žene pokreću Srbiju" usmerena je, kako je navela, na preduzetnice i žene koje bi vodile samostalno poslove i istakla da su ovakve radionice dragocene, između ostalog, i zbog toga što pružaju mogućnost umrežavanja, jer žene imaju priliku da čuju jedna od druge na koji način svaka od njih vodi poslovanje, i kako mogu pomoći jedna drugoj.

- Cilj kampanje je da se preduzetnice iz Srbije upoznaju šta sve to država kroz različite resore ima da im ponudi u smislu finansijske podrške njihovom poslovanju. Da li im je potrebno jačanje biznisa koji već postoji, ili je potrebna podrška kada je u pitanju osnivanje biznisa. Kampanja je fokusirana na edukativne sadržaje, s obzirom na to da nam je jedno od osnovnih načela da posao postane održiv, a da bi postao takav nije dovoljno samo da finansijski ojačavamo njihove kapacitete već i da ulažemo u njihovo znanje i veštine kako bi taj posao mogao biti dugoročno održiv.

1/6 Vidi galeriju Kampanja "Žene pokreću Srbiju" u Loznici Foto: T.Ilić

Žene će danas dobiti informaciju više o tome kako da jačaju javni nastup u smislu podrške u prodajnim procesima kada je u pitanju prodaja njihove robe, ili usluga. Takođe da saznaju nešto više o digitalnom marketingu s obzirom na to da je izlazak na neka netradicionalna tržišta takođe nešto što je u fokusu poslednjih godina pošto raste broj korisnika društvenih mreža i da, neretko, oni koji imaju male biznise, pokušavaju nove, ili stare kupce da zadrže na društvenim mrežama, ili drugim online platformama.

Možda su najvažnije finansijske, odnosno poreske konsultacije s obzirom da na kraju svake godine usvajamo izmene zakona koji se odnose na početak naredne i te izmene se odnose i na sektor preduzetništva. Važno da one koje vode poslove budu u toku sa najnovijim izmenama – izjavila je ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu.

Podrška ženskom preduzetništvu izuzetno je važna za razvoj privrede i lokalne zajednice uopšte, ocenila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i navela da "zato želimo da osnažimo naše žene, da pokrenu

svoje poslove, realizuju ideje i budu ekonomski osnažene".

- Današnja praktična obuka iz oblasti javnog nastupa, digitalnog marketinga i poreskog savetovanja pomoći će preduzetnicama da steknu nova znanja koja će moći da primene u poslovanju kako bi ga unapredile, ali će i osnažiti neke žene koje razmišljaju da se otisnu u preduzetničke vode. Država će uvek u nama imati pouzdanog partnera u realizaciji ovakvih edukativnih programa, a sugrađankama

želim da svoje ideje, uz veliku hrabrost, pretoče u stvarnost, a u našem gradu će uvek imati oslonac – kazala je ona.

Lukićeva se zahvalila ministarki bez portfelja što je Loznica deo ovog važnog projekta koji za cilj ima ekonomsko osnaživanje žena, jer "jaka žena znači jaka porodica, a jaka porodica znači jaka lokalna

zajednica".