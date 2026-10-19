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Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd od ponedeljka, 19. oktobra, do petka, 24. oktobra, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

– 19/20. oktobra – u blokovima 7, 7a, 8, 8a,

– 20/21. oktobra – u blokovima 9a, 11b, 11v, 2,

– 21/22. oktobra – u blokovima 70 i 70a,

– 22/23. oktobra – u naselju Bežanijska kosa i mesnim zajednicama 1 i 2,

– 23/24. oktobra – u Bloku 67, kao i na potezu Staro Sajmište – Brodogradilište.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.