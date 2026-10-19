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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u ponedeljak, 19. oktobra, od 9 do 18 satibez vode će ostati potrošači parne strane Ulice cara Dušana (od Branka Pešića do Dunavske), kao i Slavonske ulice (od Cara Dušana do Pregrevice).

Kako saopštavaju iz „Vodovoda”, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.