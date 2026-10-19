ZVEZDARA, VOŽDOVAC... Bez struje danas 5 delova Beograda, a u ova dva spisak ulica najduži
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
09:00 - 13:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 4-6A,16-20Ž,94,71-81,89-105L, SVETOZARA RADOJČIĆA: bb,74-76,80-94,
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 167A-167A,177-195A, ČEDE MIJATOVIĆA: 4-8,1-7, ĐEVĐELIJSKA: 30-38,42,51,63-63,71-89, DIMITRIJA DAVIDOVIĆA: 4,8-8,1, MILANA RAKIĆA: 4-8,12-36F/8,3,7-33, MILOŠA ZEČEVIĆA: 6-12,9, PREŠEVSKA: 44,48,52-54,60,31, RADOJA DOMANOVIĆA: 4,1-5,9-11,19-25, ŠABAČKA: 2-4,7,
Voždovac
09:00 - 13:00 BRAĆE SRNIĆ: 10A-12B,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, MOŠTANIČKA: 114B-118,124-134,138-144,101-111,115-129, PROFESORSKA: 4,12-14,3-17,21,
09:30 - 10:30 Naselje UŠĆE: GORNjI KRAJ: 1,205, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 26-28A,38A,23,31, UŠĆE NEMA NAZIV: 18,22,40,132,138,29,59,
10:30 - 11:30 Naselje SKELA: VORBIŠ: 540,107, Naselje UŠĆE: BAŠIN ŠOR: 187, BELO POLjE: 186, DONjI KRAJ: 38,264,1,21,35,209, ĐOTUNOVIĆA KRAJ: 3,13-15, GOLA BARA: 18-18A,48,5-11,15, GORJAČA: 6,24,58, GORNjI KRAJ: BB,2-10A,16,20B-22,32-44,1A,15-19,23-27,31-33,37-37A,45A, GORNjI KRAJ 2 DEO: 25, KOD DOMA: 7, KOD T.S.1: 8, KRAJ CRKVE: 40, MARJANOVIĆA KRAJ: 1A, POLjAČKI KRAJ: 2-2A,16, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 1G,11, UŠĆE - CENTAR: 0-0BB,10-12,46,1111, UŠĆE NEMA NAZIV: 2-4,8,14-16,20,26,32-38,42-56,60,68,80-82,88,102,140,162,192,196,202,234,270,1-13,21-27,31-35,41-43,49-51,67,87,147,211,241,247, UŠĆE SELO: 6,21,63A, VIŠNjAK: 5, VOĆNjAK: 0, ŽIVKOVIĆEV KRAJ: 216,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje KORAĆICA: BOŽE SERDAREVIĆA: ,6,22,26-28, ĐISAROVAC: ,2-6,12,20,26,1A,5,11, ĐOKE IVKOVIĆA: ,12,18,31, DRAGE VOJINOVIĆA: 2-8,12-28,32,1-3,25-27, DRAGICE KUZMIĆ: ,4A,5-15, DRAGOLjUBA ČOKIĆA: 6-8,18,32,17, DRAGOLjUBA IVKOVIĆA-DžUNA: ,6,10A-14,34A-34B,38,44,52,60A-62B,70,1A-7,13,21,27-31A,37, DRUMINE: ,6,3,9, DUŠANA ČOKIĆA: 6A-8,1,9, KORAĆICA: 2B-6,16,56,60,68,80C,94A,132,144A,1-3,25,29,33A,49,61,101B,159,289, KOSMAJSKI PUT: 76,80A,84-92,104,110-112,116-116B,122,128-130,142,148A-150,154,158,186-190,196,202A-204B,220A,232-234,242-244A,13,23,29A,39,45A,59I,63,67,79,85,89,99-99D,103-103G,109-111,115-117A,127,135,141,157,167,183-183A, LIVADARSKA: ,72,55, LjUBE DABIĆA: 8,12,1, MIJEVAC: ,21-25, MILANA DABIĆA: 8,7, MILORADA AVRAMOVIĆA-CALIJE: ,4-6,10-12,58,62,70,5,15-19,25,45,71, MIŠEVICA: 40,13, NOVA 18: 4,8,1, NOVA 20: 2A,1, PETKAJSKA: ,12,26,30,36,44,50,54,64,68,78-80,98,102-102A,106A,110-112,116,122A-126,144-146,1,5,9,27,35-37,41-43A,47,53,63-65,69-73A,79A,89,97,105-113, RADOMIRA SERDAREVIĆA -RADE: 3,7, SLAJE MILIĆEVIĆA: 6, SRETENA PAŠIĆA: 5,19,27, ŽIVADINA DAVIDOVIĆA-DžULA: 8, ŽIVKA MILIĆEVIĆA: 6-8,16-18,9,15A,23, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, KRAGUJEVAČKA: 38,42,13, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: , Naselje VELIKA IVANČA: PREVALSKA: 25A-27, VELIKA IVANČA: 64,242,31F-33D,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Naselje Latković (zaseok Josipovići,Kula), Čibutkovica,Županjac.
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naselje Belanovica (naselje Kačer-kop,Vodovod,Drenjine).
Kurir.rs