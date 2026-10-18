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Zamenik predsednika Skupštine grada Igor Jovanović odao je počast dečaku Dušanu Jovanoviću, koji je ubijen pre 29 godina u centru Beograda. On je u izjavi za Beoinfo naveo da se danas, posle 29 godina, Beograd „klanja uspomeni na jednog dečaka”.

– Dušan Jovanović imao je 13 godina kada je 1997. krenuo do prodavnice i nije se vratio. Na ulici u centru našeg grada napali su ga skinhedsi i ubili ga samo zato što je bio Rom. Taj zločin ostaje večna rana ovog grada, a sećanje na Dušana naša trajna dužnost. Dušanovi roditelji više nisu među nama, ali njegovo ime i danas nose u srcu njegova sestra, njena porodica i svi koji ga se sećaju. Njima upućujemo reči dubokog poštovanja. Nijedna reč ne može da vrati dete koje je imalo ceo život pred sobom, ali možemo da učinimo da njegovo ime nikada ne bude zaboravljeno – rekao je Jovanović.

Foto: Beograd.rs

Zato je Skupština grada Beograda prošle godine donela odluku da Mitićeva rupa ponese ime Park Dušana Jovanovića.

– Prostor koji je decenijama bio samo jedna tačka na mapi grada sada je posvećen dečaku kome je život oduzet iz mržnje. Svako ko prođe tim parkom podsetiće se šta se dogodilo i šta se nikada ne sme ponoviti. Pravda prema jednom detetu ne završava se presudom. Traje koliko traje naša odgovornost da svako dete u ovom gradu, bez obzira na to kako se zove i kojem narodu pripada, bude bezbedno, poštovano i dobrodošlo.

Foto: Beograd.rs

- Zato danas poručujem da Beograd neće dozvoliti da se tako nešto ponovi. Nasilju iz mržnje nema mesta ni na ulicama, ni u školama, niti na stadionima. Beograd je grad koji pamti i koji uči iz svoje istorije i zato mora da bude grad jednakih šansi za svako dete, uključujući i decu romske zajednice. Dušan Jovanović ostaje u sećanju našeg grada, a mi ostajemo posvećeni tome da taj grad bude bezbedan za svako dete. Neka počiva u miru – poručio je Igor Jovanović.