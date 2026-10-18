Društvo
Ministarka Stamenkovski od rane zore u akciji: Stigla u Pančevo, spremala limunadu za mališane u Domu, pa krenula sa sve keceljom (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Pančevu kafić "Zvuci Srca".
- Od srca, za najlepše osmehe. Došla sam u Pančevo, u „Zvuke srca“, da zajedno napravimo limunadu i odnesemo je u Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak". Malo truda, mnogo ljubavi - za osmehe koji znače najviše.
Ministarka je, nakon što je napravila limunadu, krenula da je odnese u Dom, ali je zaboravila da skine kecelju što je izazvalo smeh prisutnih.
- Kada vam je radno vreme. Znači malo ranije ste došli jutros - rekla je ministarka, a jedna dama koja radi u kafiću "Zvuci srca" rekla joj je: Zbog vas, a potom je zagrlila.
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