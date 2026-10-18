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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Pančevu kafić "Zvuci Srca".

- Od srca, za najlepše osmehe. Došla sam u Pančevo, u „Zvuke srca“, da zajedno napravimo limunadu i odnesemo je u Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak". Malo truda, mnogo ljubavi - za osmehe koji znače najviše.

Ministarka je, nakon što je napravila limunadu, krenula da je odnese u Dom, ali je zaboravila da skine kecelju što je izazvalo smeh prisutnih.