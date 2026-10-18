Slušaj vest

Direktor Kliničko-bolničkog centra „Kosovska Mitrovica“ dr Zlatan Elek izjavio je jutros da su oba pacijenta, kojima je juče prvi put u toj ustanovi ugrađen veštački kuk, stabilnog stanja i poručio da je najvažnije da je KBC od juče stao u red zdravstvenih ustanova Srbije koje će učestvovati u smanjenju liste čekanja za ugradnju veštačkog kuka.

„Juče je bio istorijski dan za naš Kliničko-bolnički centar, za zdravstvo ne samo u Kosovskoj Mitrovici već na celom Kosovu i Metohiji. Uspešno su operisana dva pacijenta kojima su ugrađene endoproteze kuka. Nakon vizite jutros, oni su stabilnih vitalnih parametara i danas će, eventualno sutra, biti prebačeni da odeljenje ortopedije“, rekao je dr Elek za RTS.

On je istakao da je najvažnije da je Kliničko-bolnički centar „Kosovska Mitrovica“ od juče stao u red zdravstvenih institucija Republike Srbije koje će učestvovati u smanjenju liste čekanja za ugradnju veštačkog kuka.

„Do sada smo imali oko 42 pacijenta, po našoj evidenciji. Veći deo njih, oko 30 uspešno je operisan u drugim institucijama Srbije, van KiM. Očekujemo da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući odličnoj saradnji sa tercijarnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, pre svega sa KBC ´Bežaijska kosa´, vrlo brzo, za desetak dana nastaviti sa operacijama ugradnje veštačkog kuka“, rekao je dr Elek.

On je zahvalio direktroki KBC „Bežanijska kosa“ Mariji Zdravković i posebno dr Slađanu Timotijeviću, načelniku ortopedije u toj ustavnovi, koji je juče uspešno izveo dve hirurške intervencije.

„Stvoreni su uslovi za ovu hiruršku intervenciju zahvaljujući Vladi Srbije, Ministarstvu zdravlja, RFZO-u, Kancelariji za Kosovo i Metohiju. KBC ima kapacitete, najsavremeniju opremu i kadrove, pre svega zahvaljujući ogromnom ulaganju države u poslednjih 12, 13 godina“, napomenuo je dr Elek.

Objasnio je i da svi pacijenti koji su upućeni u druge kliničko-bolničke centre, sada mogu da se jave u KBC „Kosovska Mitrovica“, gde će im operacija biti zakazana u najkraćem roku.

Govoreći o tome kako će rad biti organizovan ubuduće, objasnio je da su ortopedi KBC „Kosovska Mitrovica“ bili na edukaciji kod kolega u KBC „Bežanijska kosa“ u Beogradu, kao i da je juče dogovoreno da će dr Timotijević i u narednom periodu dolaziti kako bi izveo ugradnju veštačkog kuka, dok uskoro bi to trebalo da čine i lekari samog KBC „Kosovska Mitrovica“.

Elek je rekao i da je zahvaljujući Vladi Srbije, Ministarstvu zdravlja, RFZO i Kancelariji za KiM, KBC „Kosovska Mitrovica“ dobio i najsavremeniju angio salu.

„Očekujemo da se sprovedu sve tenderske procedure, nabavka stentova i ostale opreme neophodne za intereventu karidologiju. Dogovorili smo saradnju sa tercijarnim ustanovama u centralnoj Srbiji, i najhitniji pacijenti koji dožive infarkt više neće morati da putuju u druge ustanove u centralnoj Srbiji, već će u najskorije vreme, očekujem do kraja godine, dobiti pomoć u najsavremenijoj angio sali u Kosovskoj Mitrovici“, kazao je dr Elek.

Dodao je da su u poslednje dve godine stručnjaci KBC „Kosovske Mitrovice“ ospobljeni da rade takve procedure i oni će ih izvoditi zajedno sa kolegama iz centralne Srbije.

„Cilj je da uz pomoć države Srbije izgradimo jak i snažan kliničko-bolnički centar, jer zdravlje građana nema alternativu“, poručio je dr Elek.