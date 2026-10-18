Šok u Banatu! Čovek tanjirao njivu, a onda ugledao prizor kao iz filma: Neobična životinja snimljena usred atara FOTO
- Noj je viđen usred banatskog atara između Kikinde i Mokrina, dok je Neđo Gavrilović tanjirao njivu i snimio neobičan prizor.
- Ptica je kasnije primećena i kraj puta, a po nju su došli granična policija, meštani iz Rumunije i vlasnik, pa je vraćena kući.
Noj usred banatskog atara, između Kikinde i Mokrina! Nesvakidašnji prizor zabeležio je Neđo Gavrilović iz Novih Kozaraca, koji je neobičnu životinju ugledao dok je iz traktorske kabine obrađivao njivu. Prizor ga je iznenadio, a odmah je posegnuo za telefonom i počeo da snima:
- Dok sam u subotu tanjirao njivu, krajičkom oka primetio sam nešto poveće. Najpre sam pomislio da je divlja svinja. Dohvatio sam telefon i počeo da snimam, a onda sam se iznenadio. Bio je to noj koji je trčao njivom - priča Gavrilović.
Kako kaže, pokušao je da usmeri traktor prema životinji kako ne bi otišla na drugu stranu, prema putu između Kikinde i Mokrina.
- Ne znam otkud noj usred njive. Pretpostavljam da je možda pobegao iz Rumunije. Granica između Srbije i Rumunije na tom mestu udaljena je tek oko dva kilometra. Koliko mi je poznato, u Rumuniji postoji farma nojeva - kaže Gavrilović.
Noj je, u međuvremenu, danas viđen I nedaleko od puta između Kikinde I Mokrina.
Ovo nije bio jedini susret sa neobičnim gostom u ovom delu atara. Noja je iz traktorske kabine video i Kikinđanin Žarko Gavrančić.
Da Banaćane nije prvi put iznenadio prizor odbeglog noja, svedoči i događaj iz 2017. godine. Tada su meštani Nakova ugledali noja kako luta selom, a prvi ga je spazio i snimio Nikola Samardžija, o čemu je Kurir pisao.
Po noja su došli pripadnici srpske Granične policije i meštani susednog rumunskog mesta Lunga. Među njima je bio i vlasnik noja, pa je njegova avantura završena povratkom pod poznato okrilje.