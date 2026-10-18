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Noj usred banatskog atara, između Kikinde i Mokrina! Nesvakidašnji prizor zabeležio je Neđo Gavrilović iz Novih Kozaraca, koji je neobičnu životinju ugledao dok je iz traktorske kabine obrađivao njivu. Prizor ga je iznenadio, a odmah je posegnuo za telefonom i počeo da snima:

- Dok sam u subotu tanjirao njivu, krajičkom oka primetio sam nešto poveće. Najpre sam pomislio da je divlja svinja. Dohvatio sam telefon i počeo da snimam, a onda sam se iznenadio. Bio je to noj koji je trčao njivom - priča Gavrilović.

Kako kaže, pokušao je da usmeri traktor prema životinji kako ne bi otišla na drugu stranu, prema putu između Kikinde i Mokrina.

- Ne znam otkud noj usred njive. Pretpostavljam da je možda pobegao iz Rumunije. Granica između Srbije i Rumunije na tom mestu udaljena je tek oko dva kilometra. Koliko mi je poznato, u Rumuniji postoji farma nojeva - kaže Gavrilović.

Noj je, u međuvremenu, danas viđen I nedaleko od puta između Kikinde I Mokrina.

Foto: Saša Urošev

Ovo nije bio jedini susret sa neobičnim gostom u ovom delu atara. Noja je iz traktorske kabine video i Kikinđanin Žarko Gavrančić.

Da Banaćane nije prvi put iznenadio prizor odbeglog noja, svedoči i događaj iz 2017. godine. Tada su meštani Nakova ugledali noja kako luta selom, a prvi ga je spazio i snimio Nikola Samardžija, o čemu je Kurir pisao.

Foto: Saša Urošev