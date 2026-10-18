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Na području Sremske Mitrovice u toku su obimni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puteva, zbog kojih je saobraćaj na pojedinim deonicama potpuno obustavljen.

Put kroz Salaš Noćajski zatvoren je do 22. oktobra, dok je na delu državnog puta kroz Noćaj obustava najavljena do 23. oktobra. Istovremeno, završeni su pojedini radovi u Noćaju, a u Radenkoviću je najavljeno još pet kilometara novog asfalta.

Vozači koji ovih dana putuju kroz mačvanski deo Sremske Mitrovice trebalo bi da obrate posebnu pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i izmene režima saobraćaja.

Prema objavljenom obaveštenju, put kroz Salaš Noćajski zatvoren je od subote, 17. oktobra, do četvrtka, 22. oktobra. Zbog radova na asfaltiranju saobraćaj je obustavljen, a građanima je preporučeno da koriste alternativne pravce i unapred planiraju putovanja.

U obaveštenju nisu precizirani tačna deonica zatvaranja niti zvanični obilazni pravci.

Putevi Srbije objavili kuda mogu vozači

Dodatna obustava saobraćaja uvedena je i na državnom putu IB-20 kroz Noćaj.

Kako su saopštili iz JP „Putevi Srbije“, saobraćaj je obustavljen od 17. do 23. oktobra, na deonici od raskrsnice za Mačvansku Mitrovicu do Ulice Dobrosava Radosavljevića Cake. Razlog je rehabilitacija kolovoza.

Za ovu deonicu predviđeni su alternativni putni pravci preko Drenovca, Tabanovića, Mačvanskog Pričinovića, Uzveća i Glušaca. Važno je da vozači znaju da su u pitanju dve odvojene obustave, sa različitim datumima završetka radova.

Stiže još pet kilometara asfalta

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović saopštio je da su pojedini radovi u Noćaju završeni, dok se asfaltiranje nastavlja na pravcu između Mačvanske Mitrovice i Salaša Noćajskog.

Prema njegovoj najavi od 17. oktobra, radovi na ovoj deonici trebalo bi da traju još tri do četiri dana.

Najavio je i asfaltiranje dodatnih pet kilometara puta u Radenkoviću, kao i nastavak radova prema Banovom Polju i Ravnju.

Radovi na putnoj infrastrukturi planirani su i za naredni period, uključujući pravce koji povezuju Zasavicu I i Zasavicu II sa Ravnjem.

Važni putevi za poljoprivrednike i stanovnike sela

Rekonstrukcija puteva u ovom delu Mačve značajna je za stanovnike više naselja, ali i za poljoprivrednike koji svakodnevno koriste ove saobraćajnice za prevoz mehanizacije i poljoprivrednih proizvoda.

Dok radovi traju, vozačima se savetuje da poštuju privremenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i prate obaveštenja nadležnih službi.