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Povodom odavanja počasti oslobodiocima Beograda, Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na Groblju oslobodilaca Beograda i odala počast herojima koji su svoje živote položili za slobodu prestonice u Drugom svetskom ratu.

Ona je poručila da je njihova žrtva trajni zavet da se čuvaju sloboda i sećanje na istoriju, ali i da se poštuju svi oni koji su svojom hrabrošću omogućili budućim generacijama da žive u slobodi.

„Njihova žrtva je naš trajni zavet da čuvamo slobodu, pamtimo istoriju i poštujemo one koji su nam je svojom hrabrošću podarili“, navela je Đurđević Stamenkovski.

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