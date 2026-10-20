Beograd
MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI POLOŽILA VENAC NA GROBLJU OSLOBODILACA BEOGRADA: Odala počast herojima koji su dali živote za slobodu prestonice
- Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na Groblju oslobodilaca Beograda i odala počast herojima iz Drugog svetskog rata
- Poručila je da njihova žrtva ostaje trajni zavet da se čuvaju sloboda, istorija i sećanje na one koji su je omogućili
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Povodom odavanja počasti oslobodiocima Beograda, Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na Groblju oslobodilaca Beograda i odala počast herojima koji su svoje živote položili za slobodu prestonice u Drugom svetskom ratu.
Ona je poručila da je njihova žrtva trajni zavet da se čuvaju sloboda i sećanje na istoriju, ali i da se poštuju svi oni koji su svojom hrabrošću omogućili budućim generacijama da žive u slobodi.
„Njihova žrtva je naš trajni zavet da čuvamo slobodu, pamtimo istoriju i poštujemo one koji su nam je svojom hrabrošću podarili“, navela je Đurđević Stamenkovski.
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