Povodom odavanja počasti oslobodiocima Beograda, Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na Groblju oslobodilaca Beograda i odala počast herojima koji su svoje živote položili za slobodu prestonice u Drugom svetskom ratu.

Ona je poručila da je njihova žrtva trajni zavet da se čuvaju sloboda i sećanje na istoriju, ali i da se poštuju svi oni koji su svojom hrabrošću omogućili budućim generacijama da žive u slobodi.