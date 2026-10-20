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DANAS OD 16.00 u studiju Kurir televizije, u emisiji „Kurir i tačka“, o aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni govore Adam Šukalo i Aleksandar M. Gajić
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Želite pitanja? Argumente? Stavove?
Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”, od 16.00.
Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.
Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.
Današnju emisiju vodi Jelena Pejović, a njeni gosti su:
Adam Šukalo, Srpska napredna stranka
Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost
Budite uz Kurir televiziju i gledajte emisiju „Kurir i tačka” od 16.00, svakog radnog dana.