"DA RTS ZABRANI SRDANOVIĆA, MISLIM DA BI NAS BOMBARDOVALI!" Suzana Vasiljević o skandaloznoj odluci N1 da zabrani Vučića: Čekam reakciju ODIHR-a (VIDEO)
- Suzana Vasiljević oštro je kritikovala odluku N1 da zabrani gostovanje Aleksandra Vučića u emisiji namenjenoj predstavljanju izborne liste.
- Odluku je nazvala skandaloznom i uporedila je sa situacijom u kojoj bi RTS nekome zabranio gostovanje, uz pitanje reakcije ODIHR-a i evropskih ambasadora.
Suzana Vasiljević, koja je radila kao savetnica za medije Aleksandra Vučića u oba njegova predsednička mandata, oštro je reagovala na odluku televizije N1 da zabrani gostovanje Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, u emisiji namenjenoj predstavljanju te izborne liste.
- Zamislite da je RTS rekao da Srdanović ne može da gostuje na RTS-u? Zašto? Zato što mi mislimo da nema šta da kaže. Ja mislim da bi nas bombardovali - poručila je Vasiljević na Niš TV.
Ona je odluku TV N1 nazvala "jezivim primerom za bilo koju medijsku kuću na svetu".
- Ja samo čekam da vidim šta je reakcija ODIHR-a i šta je reakcija ambasadora evropskih zemalja - rekla je Vasiljević.
Posebno je otvorila pitanje medijskih sloboda i prava javnosti da čuje predstavnike svih izbornih lista.
- Bukvalno je za verovali, ili ne. Kao neko ko dolazi iz novinarskog sveta, ja moram da vam kažem da ja to nisam u nekim od najekstremnijih diktatura na svetu videla da vam neko zabrani da predsednik, odnosno da nosilac liste, ne više predsednik, nekadašnji predsednik, ali nosilac jedne liste, ne može da dođe na televiziju zato što je redakcija tako odlučila. Znači, za vas je nezavisno novinarstvo kada vi odlučite da li neko nešto ima da kaže i kada vi kažete kada taj neko ima nešto da kaže, a ne javni interes - poručila je Vasiljević, kritikujući uređivačku odluku televizije N1.