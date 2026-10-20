"IDEMO PRVO DA IH POBEDIMO 25. OKTOBRA, A ONDA ĆEMO DA IH POBEDIMO I NA PREDSEDNIČKIM" Vučić: Ako ste mislili da ću da vam pustim...
- Idemo prvo da ih pobedimo 25. oktobra, a onda ćemo da ih pobedimo na predsedničkim izborima!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.
"Svi da izađemo, niko ne sme da ostane kod kuće"
- Jer ako ste mislili da ću da vam pustim da pošto izgubite parlamentarne izbore, da ću da vas pustim da pobedite na predsedničkim izborima, taj film nećete da gledate. Tako da se ljudi ne brinu, idemo prvo da ih pobedimo 25. ali za to nam je potrebna disciplina, za to je potrebna odgovornost, da svi izađemo, niko ne sme da ostane kod kuće, a onda ćemo lepo da ih pobedimo na predsedničkim izborima
"A onda za 4 godine kom opanci, kom obojci"
- I onda ćemo da se pripremimo za EXPO, da završimo sve što treba, sa ponosom za našu zemlju, da pozovemo njih da učestvuju u svemu tome zajedno sa nama, a onda za 4 godine kom opanci, kom obojci, rekao je Vučić.
Kurir.rs