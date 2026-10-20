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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje odluku televizije N1 da Aleksandru Vučiću, prvom na listi i nosiocu izborne liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, ne dozvoli da lično predstavi listu koja nosi njegovo ime.

Kako je moguće da televizija N1 koja se svakodnevno poziva na slobodu medija i pravo javnosti da zna, odbija gostovanje upravo nosioca izborne liste u terminu predviđenom za njeno predstavljanje?

Urednička nezavisnost ne sme da bude izgovor za političku selektivnost, a profesionalni standardi ne mogu da važe samo za politički podobne.

ANS poziva UNS, NUNS i sva novinarska udruženja da pozovu svoje članove, direktore, glavne i odgovorne urednike da dosledno poštuju profesionalne i etičke standarde i da zajednički osude svaki oblik političke diskriminacije u medijima.

Ne tražimo privilegije ni za koga, već jednaka profesionalna merila za sve!

Sloboda medija ne može se braniti selektivno. Ko traži slobodu za sebe, mora da poštuje ista načela i kada je reč o onima sa kojima se politički ne slaže, saopštio je ANS na čelu s predsednicom Ivanom Vučićević.

Kurir.rs

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