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Poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja započeo je novu misiju humanosti, a ovog puta put ga vodi u Ugandu, gde će gotovo mesec dana pomagati deci i porodicama koje nemaju pristup osnovnim životnim uslovima.

Kako je najavio u objavi koju je u nedelju podelio na svom Instagram profilu, o svom trošku i uz pomoć prijatelja planira da izgradi deset bunara sa pijaćom vodom i obezbedi hranu za više od 1.000 dece. Ipak, ova akcija ima i poseban cilj da pomogne mališanima u Srbiji koji se bore sa teškim bolestima.

Nikolić je otkrio da će na svakom od deset bunara biti istaknut SMS broj za pomoć jednom bolesnom detetu iz Srbije, kako bi se humanost povezala naizgled dalekih krajeva sveta i pružila podrška deci kojoj je lečenje neophodno.

- Danas krećem na još jednu misiju humanosti. Ovoga puta put me vodi u srce Afrike, u Ugandu, gde ću provesti skoro mesec dana, daleko od svog doma. O svom ličnom trošku i uz pomoć jednog mog prijatelja, izgradiću deset bunara sa pitkom vodom i obezbediti hranu za preko hiljadu dece - napisao je Nikolić.

Kako je istakao, svaki bunar imaće dvostruku svrhu da stanovnicima Ugande obezbedi pristup čistoj vodi, ali i da skrene pažnju na decu u Srbiji kojoj je potrebna pomoć.

Marko Nikolić kopa bunare u Ugandi Foto: Privatna Arhiva

- Na svakom od deset bunara biće istaknut SMS za jedno bolesno dete iz Srbije. Tako će svaki bunar, osim što će donositi život deci Afrike, postati i simbol nade za jedno dete iz naše zemlje - poručio je humanitarac.

Jedan bunar, dve dečje sudbine

Nikolić je u svojoj objavi opisao ideju koja povezuje pomoć deci u Africi sa podrškom mališanima u Srbiji, naglašavajući da humanost ne poznaje granice.

- Dok jedno dete u Africi bude pilo svoju prvu čašu čiste vode, neko će, hiljadama kilometara daleko, poslati SMS koji može pomoći da jedno dete u Srbiji dobije šansu za život. Zamislite tu lepotu! Jedan bunar, dve dečje sudbine, dva kontinenta i jedna ista ljubav koja ih povezuje - napisao je on.

Prema njegovim rečima, cilj nije da promeni svet preko noći, već da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Tokom boravka u Ugandi, kako je najavio, biće uz decu i njihove porodice, deliće sa njima svakodnevicu i slušati njihove životne priče.

- Možda ne možemo nahraniti svu gladnu decu. Možda ne možemo izlečiti svako bolesno dete. Možda ne možemo obrisati svaku suzu. Ali možemo učiniti da makar hiljadu mališana ne zaspi gladno. Možemo učiniti da hiljade ljudi dobiju pristup čistoj vodi. Možemo pomoći da još desetoro bolesne dece dobije priliku da se bori za svoje sutra - naveo je Nikolić.

Ne postoje tuđa deca kada govorimo o humanosti

Humanitarac je poručio da želi da mališanima u Ugandi pokaže da nisu zaboravljeni i da postoje ljudi spremni da im pomognu, bez obzira na udaljenost i životne okolnosti.

- Jer dete je dete, bilo da je rođeno u Srbiji ili u Africi. Svako zaslužuje vodu, hranu, zdravlje, ljubav i pravo na budućnost. Ne postoje tuđa deca kada govorimo o humanosti. Postoje samo deca kojoj smo potrebni - zaključio je Nikolić.