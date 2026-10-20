"Obucite suknju, inače se molitva neće primiti": Vernica otišla u manastir po mir, a reči sveštenika je ostavile u potpunom šoku
- Vernica je opisala neprijatan susret u manastiru, tvrdeći da joj je sveštenik zamerio što nosi pantalone i rekao da se molitva neće primiti.
- Navodi i da je potom komentarisao njen izgled i da joj je zabranjeno da fotografiše manastir spolja.
- Poručila je da Bog, po njenom mišljenju, gleda srce, a ne odeću, dok su reakcije na mrežama bile podeljene.
Odlazak u manastir za vernike bi trebalo da bude prilika za molitvu, mir i pronalaženje utehe, ali iskustvo jedne žene otvorilo je pitanje odnosa prema ljudima koji u svetinje dolaze u potrazi za duhovnom pomoći.
Njena priča izazvala je pažnju na društvenim mrežama, nakon što je opisala susret sa sveštenikom i situaciju koja ju je, kako navodi, ostavila razočaranom.
"Molitva se neće primiti"
- Danas smo otišli u manastir, mesto na kome ne bi trebalo da postoje razlike, kao u svetovnom životu. Ljudi tamo odlaze, pa znamo već, svako ima svoje razloge. Međutim, po zavrsetku molitve, sveštenik mi je prišao i doslovno pitao, bez ikakvog uvoda, kada ću se osloboditi pantalona i obući suknju, jer onda džabe gubim vreme na molitvu, molitva se neće primiti - napisala je jedna vernica na društvenoj mreži "Threads".
Potom je, kako tvrdi, počeo da komentariše i njen fizički izgled.
- Onda je prokomentarisao nešto kako sam visoka, a mršava. Posle sam htela spolja, s kapije da fotografišem manastir, na šta mi je prijatelj od tog sveštenika rekao da ne smem da fotografišem manastir spolja, jer nemam blagoslov - navela je ova vernica.
"Malo sam razočarana"
Navela je da smatra da Bog ne gleda kakva nam je odeća, već kakva su nam srca.
- Mislim da ima puno licemerja među ljudima koji bi trebalo da nam budu uzori. Malo sam razočarana, jer mene iskreno kod ljudi interesuje samo kako su, da li su dobro, a ne šta su obukli i šta fotografišu i koliko su moralni, ako su došli u manastir, onda traže pomoć, zahvalnost, mir, svako ono što mu je potrebno, a ne pridike - zaključila je ona.
Pojedini korisnici osudili su potez ovog sveštenika, dok je bilo i onih koji su ga podržali.