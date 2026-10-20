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Kandidatkinja sa Studentske liste, na mestu br. 2, Katarina Stanković izjavila je, odgovarajući na pitanje da li buduća vlast u Srbiji može da debatuje o tome da li je Ratko Mladić ratni zločinac ili heroj, da se presude međunarodnih sudova moraju prihvatiti onako kako su donete.

Naime, ovakvom izjavom predstavnica Studentske liste praktično je dala potvrdan odogvor na pitanje da li je general Mladić zločinac, samim tim što je izjavila da takve presude treba prihvatiti i ne vraćati se u prošlost.

- Ako vi imate sudove koji donose odluke, to se prihvata. Ne vidim da je za našu političku budućnost to neki smer koji treba da pratimo. To mora da ostane u istoriji, da se takve stvari ne ponavljaju. Ali ne da sad bude neki preokret da vi zauzimate stav, ali sve što se desilo istorijski vi morate realno da prihvatite - poručila je Stankovićeva za Insajder TV.