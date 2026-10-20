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Predstavnici liste "Ujedinjena Srbija" optužili su televiziju N1 da im je uskratila mogućnost da u dogovorenom terminu predstave svoju izbornu listu, ocenjujući da je reč o političkoj diskriminaciji. Povodom ove odluke, Aleksandar Vučić reagovao je na mitingu u Čačku, poručivši: "Imam vas, imam narod Srbije uz sebe, najponosniji sam što su me zabranili, ništa mi ne mogu".

Da li je odluka televizije N1 da Aleksandru Vučiću ne omogući predstavljanje izbornog programa deo uređivačke slobode ili su to dvostruki aršini i nastavak blokaderske taktikem za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji govorili su Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost i Marina Raguš, članica Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Plaše se Aleksandra Vučića, koga su u kontinuitetu duže od deset godina humanizovali i dehumanizovali i o kome su iznosili najrazličitije moguće laži. Bila je to dobra prilika da mu u tih 24 minuta, koliko je trebalo da gostuje, kažu sve što imaju. Zamislite, od 3.500 kandidata, koliko učestvuje na ovim izborima, problem je bio samo jedan čovek - Aleksandar Vučić. Kada već sve vreme govorite o njemu na najgori mogući način, kontinuirano ga dehumanizujete, fabrikujete afere i relativizujete njegove rezultate, onda je to idealna prilika da mu sve to kažete i dobijete pravi odgovor. A šta ste, zapravo, uradili? To je vrlo slojevita priča - rekla je Raguš.

Foto: Kurir Televizija

"Ne razgovara se sa čovekom koga ste dehumanizovali"

Iznela je svoje viđenje razloga zbog kojih je, prema njenoj oceni, izostao direktan razgovor i ukazala na širi kontekst medijskog izveštavanja o predsedniku Srbije.

- Prvo, vidite da je u pitanju projekat, jer se ne razgovara sa nekim ko je iz "zmijskog gnezda", ko je "radioaktivan" i "pogrešno rođen". To su neki od epiteta, a bilo ih je više od 40, u emisiji u kojoj je Aleksandar Vučić pomenut više od 400 puta. Sećate se emisije "Vladalac" na N1. On je tokom svih konferencija za novinare koje je održao kao predsednik odgovorio na više od 4.000 novinarskih pitanja sa N1. A oni nisu našli za shodno da mu u tih 24 minuta omoguće razgovor, uz svu scenografiju i režiju kakvu imate prilike da vidite na N1. To, dakle, nije ni razgovor jedan na jedan, nego je odnos najmanje dva na jedan. Imate novinarku, bubicu u uhu, urednika vesti koji kreira celu priču, a onda i scenu na koju ulazite, gde je sve osmišljeno tako da vas destabilizuje. Drugo, ne razgovara se sa čovekom koga ste tako dehumanizovali, već se odbija dijalog s njim. Vidite kako je to, zapravo, podmuklo osmišljen projekat - objasnila je ona.

Na voditeljkinu konstataciju, oni koji su godinama ukazivali na navodnu medijsku cenzuru i tvrdili da im se uskraćuje prostor za iznošenje stavova, sada se suočavaju sa pitanjima o sopstvenim postupcima. Odluka televizije N1 da Aleksandru Vučiću ne omogući predstavljanje izbornog programa otvorila je raspravu o dvostrukim aršinima, medijskim slobodama i spremnosti na dijalog. O tome je u razgovoru govorila i Milana Vuković, ukazujući na, kako ocenjuje, nedoslednost u pristupu medijskom prostoru.

- Zaista, u ovoj predizbornoj kampanji imamo jednu, da tako kažem, šizofrenu situaciju. Sigurna sam da ćemo tek u narednom periodu, kada budemo analizirali sve ono čemu smo mogli da svedočimo, sagledati njene pune razmere. Imamo situaciju da jedan opozicioni medij, kako je moja uvažena sagovornica rekla, godinama govori o navodnoj cenzuri i tome da je nekome zabranjeno gostovanje na određenim kanalima, televizijskim stanicama i u pojedinim novinama, a sada odbija da u svojoj emisiji ugosti nosioca najveće političke liste. Dakle, reč je o čoveku koji je do juče bio predsednik Srbije u dva mandata i koji, prema istraživanjima na koja se pozivamo, ima najveće poverenje građana - istakla je.

Foto: Kurir Televizija

- Kako vam taj isti Aleksandar Vučić nije smetao kada ste pravili svoje, kako ih ja nazivam, opskurne dokumentarne filmove i emisije u koje ste pozivali propale političare i kvazianalitičare, u kojima ste na najgori način govorili o njemu, ali i o članovima njegove porodice? Kako vam ne smeta kada dolazite na konferencije koje organizuje predsednik, postavljate mu, po mom mišljenju, zlonamerna i maliciozna pitanja, a onda vam ne odgovara kada dobijete odgovor na svako od njih? Na tim konferencijama možete nešto da isečete i izmontirate. Ovde, uživo u programu, to ne biste mogli. Ako zaista stojite iza svega što ste govorili o ovom čoveku, ako tvrdite da je najgori čovek ikada, zar ne biste jedva čekali da ga ugostite i suočite sa svim dokazima koje, kako tvrdite, imate? Ali upravo o tome se radi. Oni znaju da su lagali. Znaju da su obmanjivali - za Kurir televiziju, rekla je Vuković.

02:07 "ONI ZNAJU DA SU LAGALI I OBMANJIVALI!" Vuković i Raguš za Kurir TV o potezu televizije N1 da ne ugosti Aleksandra Vučića Izvor: Kurir televizija

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