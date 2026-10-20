Slušaj vest

Večeras od 19.00 gost emisije “Usijanje”, urednice i voditeljke Jelene Pejović, na Kurir televiziji je Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i nosilac liste “Faktor stabilnosti”.

U politici, kao i u životu, postoje trenuci u kojima je faktor stabilnosti neophodan da bi stvari mogle da funkcionišu, da bi institucije sačuvale svoju snagu, a država nastavila da ide napred i onda kad su podele duboke, a pritisci veliki. Ali stabilnost se ne gradi preko noći. Ona se proverava onda kad je najteže, kad politički opstanak nije izvestan, kad se stranke otpisuju, a njihova budućnost dovodi u pitanje.

Posle 5. oktobra 2000. godine Socijalistička partija Srbije našla se pred jednim od najvećih izazova u svojoj istoriji. Mnogi su verovali da je njeno vreme prošlo. Ipak, stranka je opstala, a čovek koji je 2006. preuzeo njeno vođstvo uspeo je da je vrati u izvršnu vlast, najpre 2008, a potom i 2012. godine, kad je postao predsednik Vlade Republike Srbije.

1/6 Vidi galeriju GOST KURIR TELEVIZIJE I EMISIJE “USIJANJE” JE IVICA DAČIĆ Foto: Marko Kranjc

Danas kad se Srbija ponovo suočava s velikim političkim tenzijama, protestima i međusobnim optužbama o pokušajima destabilizacije države, iskustvo 5. oktobra dobija novu dimenziju. Onaj ko je iz neposredne blizine posmatrao tadašnji preokret, a potom decenijama učestvovao u vlasti, ima sopstveno viđenje toga gde se završava politička borba, a gde počinju pokušaji da se promene odnosi snaga mimo institucija. Njegov politički put obeležili su usponi, padovi, promena savezništava i opstanak u vremenima kada su se menjali i vlast i čitava politička scena Srbije.

U ovoj emisiji biće reči o stabilnosti, iskustvu, odgovornosti prema državi i pitanju koje se u kriznim vremenima uvek iznova postavlja: ko je spreman da preuzme odgovornost onda kad je najteže?