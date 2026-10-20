Beograd nije dobio slobodu na poklon, izvojevali smo je zajedno sa saveznicima: Ministarka Stamenkovski položila venac na Groblju oslobodilaca Beograda
- Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da istorijsku istinu o oslobođenju ne treba prekrajati, niti umanjivati doprinos Srbije i Crvene armije.
- Poručila je da Srbija čuva stara savezništva kao temelj buduće saradnje i kulture sećanja.
Govoreći o oslobođenju Beograda, ministarka Milica Đurđević Stamenkovski naglasila je da je pobeda nad okupatorom izvojevana zajedničkom borbom domaćih oslobodilačkih snaga i sovjetskih saveznika, uz ogromne žrtve koje su podneli borci i narod.
„Beograd nije dobio slobodu na poklon. Za nju su se borili i ginuli naši borci, rame uz rame sa vojnicima Crvene armije. Zato danas odajemo počast i jednima i drugima. Ne smemo umanjivati sopstveni doprinos oslobođenju, ali ni zaboravljati one koji su nam u toj borbi bili saveznici.“
Ministarka je istakla da je očuvanje istorijske istine posebno važno u vremenu kada se sve češće pokušavaju relativizovati zločini fašizma i nacizma, osporiti uloga antifašističkih pokreta i potisnuti sećanje na žrtve Drugog svetskog rata.
„Istoriju ne smemo prekrajati ni da bismo umanjili sopstvene zasluge, ni da bismo prećutali zasluge svojih saveznika. Istina o oslobođenju Beograda pripada svima koji su se za njega borili i položili svoje živote. Ona ne sme biti talac savremenih političkih podela.“
Govoreći o tradicionalnom srpsko-ruskom prijateljstvu, ministarka je poručila da Srbija svoja istorijska savezništva posmatra kao dragoceno nasleđe i temelj buduće saradnje, uz poštovanje svih naroda koji su učestvovali u antifašističkoj borbi.
„Čuvati stara savezništva za nova vremena ne znači živeti u prošlosti. To znači pamtiti ko je sa nama delio najteže trenutke, poštovati zajedničke žrtve i na temeljima istorijskog poverenja graditi budućnost mira i saradnje. Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje, ali nikada ne zaboravlja ni sopstvene heroje.“
Ministarka je posebno istakla da kultura sećanja treba da bude prostor nacionalnog sabiranja, a ne ideoloških podela, uz poštovanje svih žrtava i istorijski utvrđenih činjenica.
„Naši preci nisu ginuli da bismo se mi danas delili nad njihovim grobovima. Danas smo ovde da se poklonimo slobodi, da odamo počast oslobodiocima i da potvrdimo da Srbija pamti. Jer narod koji čuva istinu o svojoj prošlosti ima snage da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.“