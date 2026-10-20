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Govoreći o oslobođenju Beograda, ministarka Milica Đurđević Stamenkovski naglasila je da je pobeda nad okupatorom izvojevana zajedničkom borbom domaćih oslobodilačkih snaga i sovjetskih saveznika, uz ogromne žrtve koje su podneli borci i narod.

„Beograd nije dobio slobodu na poklon. Za nju su se borili i ginuli naši borci, rame uz rame sa vojnicima Crvene armije. Zato danas odajemo počast i jednima i drugima. Ne smemo umanjivati sopstveni doprinos oslobođenju, ali ni zaboravljati one koji su nam u toj borbi bili saveznici.“

Ministarka je istakla da je očuvanje istorijske istine posebno važno u vremenu kada se sve češće pokušavaju relativizovati zločini fašizma i nacizma, osporiti uloga antifašističkih pokreta i potisnuti sećanje na žrtve Drugog svetskog rata.

1/19 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski na Groblju oslobodilaca Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Istoriju ne smemo prekrajati ni da bismo umanjili sopstvene zasluge, ni da bismo prećutali zasluge svojih saveznika. Istina o oslobođenju Beograda pripada svima koji su se za njega borili i položili svoje živote. Ona ne sme biti talac savremenih političkih podela.“

Govoreći o tradicionalnom srpsko-ruskom prijateljstvu, ministarka je poručila da Srbija svoja istorijska savezništva posmatra kao dragoceno nasleđe i temelj buduće saradnje, uz poštovanje svih naroda koji su učestvovali u antifašističkoj borbi.

„Čuvati stara savezništva za nova vremena ne znači živeti u prošlosti. To znači pamtiti ko je sa nama delio najteže trenutke, poštovati zajedničke žrtve i na temeljima istorijskog poverenja graditi budućnost mira i saradnje. Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje, ali nikada ne zaboravlja ni sopstvene heroje.“

Ministarka je posebno istakla da kultura sećanja treba da bude prostor nacionalnog sabiranja, a ne ideoloških podela, uz poštovanje svih žrtava i istorijski utvrđenih činjenica.