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Sramna odluka blokaderske televizije N1 da Aleksandru Vučiću zabrani da u predviđenom terminu od 24 minuta predstavi izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" razotkrila je višegodišnju medijsku cenzuru i pristrasnost ove kuće, te otvorila pitanje da li se N1 plaši da njihovi gledaoci po prvi put čuju istinu, za koju su decenijama bili uskraćivani?

Iako se godinama javno predstavljaju kao medij otvoren za dijalog, u direktnom razgovoru sa članicom Predsedništva SNS Vladankom Malović, direktor vesti N1 Branislav Šovljanski izričito je poručio da Vučićevo gostovanje "nije opcija".

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije, jer dolazi nakon čitave decenije u kojoj je ova televizija sistematski napadala i demonizovala Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

Reagujući na zabranu, Vučić je istakao da je reč o primeru nepatvorenog fašizma i dehumanizacije koji nije viđen na ovim prostorima u poslednjih 30 godina.

- Tada su se ovakve stvari dešavale. Gde izdvoje jednog čoveka, na stranu, što je ovo dodatna dehumanizacija - 'taj nije čovek i on ne može da dođe'. Zamislite tu vrstu, tu dozu drskosti, besmisla, da vi kažete: 'Može da dođe bilo ko da predstavlja Aleksandra Vučića, ali ne može da dođe Aleksandar Vučić da predstavi sebe i svoj program' - naveo je Vučić.

On je upitao čega se uredništvo N1 uplašilo u 24 minuta i zašto nisu iskoristili priliku da mu pred kamerama kažu sve ono što o njemu plasiraju godinama.

Decenijski napadi i izmišljene afere

O licemerju ove televizije govorila je i v.d. predsednika Srbije Ana Brnabić, podsećajući na izveštavanje N1 i dokumentarni film "Vladalac" u kom je Vučić pomenut čak 442 puta, uz 43 najteža negativna epiteta.

"Destruktivan. Radioaktivan. Bolestan. Zao. Lažov. Toksičan. Neuračunljiv. Negativni vođa. Kontinuitet ludila. Prevarant. Vođa huligana. Politički defekt. Produkt zmijskog gnezda. To su samo neki od 43."

Brnabić je naglasila da je N1 godinama plasirao neistine i konstrukcije - od navodnih afera poput "Jovanjice", "Sarajevo safarija" i priča o "zvučnom topu", pa sve do optužbi u vezi sa smrću advokata Cvijana.

Uprkos tome što je tužilaštvo utvrdilo zvanične činjenice, a optužbe protiv Vučićevog brata i porodice pale u vodu, N1 je nastavljao sa napadima i spinovima.

Odluka da se nosiocu liste onemogući zakonsko pravo na predstavljanje izbornog programa pred građanima predstavlja nezapamćen presedan i pokazatelj straha od suočavanja sa rezultatima i istinom.

Oštra reakcija Suzane Vasiljević: Ovo niko nije video ni u najekstremnijim diktaturama

Suzana Vasiljević, koja je radila kao savetnica za medije Aleksandra Vučića u oba njegova predsednička mandata, oštro je osudila odluku TV N1 kao "jeziv primer za bilo koju medijsku kuću na svetu" i upitala kakva bi reakcija usledila da se dogodio obrnut scenario.

"Zamislite da je RTS rekao da Srdanović ne može da gostuje na RTS-u zato što mislimo da nema šta da kaže? Ja mislim da bi nas bombardovali", poručila je Vasiljević, naglasivši da se sa ovakvom vrstom zabrane nosiocu izborne liste nije susrela ni u najekstremnijim diktaturama na svetu.

Ona je dodala da sa nestrpljenjem čeka reakciju ODIHR-a i ambasadora evropskih zemalja na ovo direktno kršenje medijskih sloboda i javnog interesa

ANS: Profesionalni standardi moraju da važe za sve

Oglasila se i Asocijacija novinara Srbije (ANS) na čelu sa predsednicom Ivanom Vučićević, koja je najoštrije osudila odluku N1 i pozvala sva novinarska udruženja (UNS, NUNS) i urednike da zajednički osude političku diskriminaciju.

Iz ANS-a su poručili da urednička nezavisnost ne sme da bude izgovor za političku selektivnost

"Ne tražimo privilegije ni za koga, već jednaka profesionalna merila za sve! Sloboda medija ne može se braniti selektivno. Ko traži slobodu za sebe, mora da poštuje ista načela i kada je reč o onima sa kojima se politički ne slaže", istaknuto je u saopštenju ANS-a.

Pogledajte OVDE samo neke od sramnih optužbi koje je N1 televizija iznosila na Vučićev račun.