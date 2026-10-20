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Iz štamparije "Službenog glasnika“ počela je isporuka glasačkih listića za predstojeće parlamentarne izbore.

Odštampana su tačno 6.450.523 listića, koji će biti raspoređeni na 8.392 biračka mesta širom Srbije.

Kompletan izborni materijal pripremljen je u 29 jezičkih varijanti, a ukupno je spakovano 11.500 paketa.

Glasački listići za birače u dijaspori isporučeni su juče, dok danas materijal kreće ka gradovima i opštinama širom Srbije, uključujući i Beograd.

Član Republičke izborne komisije Dušan Dinčić rekao je da su u Službenom glasniku preuzeli pripremljen i raspoređen izborni materijal za Šumadijski okrug, kao i materijal za Kazneno-popravni zavod u Kragujevcu.

Naveo je da predstavnici lokalnih izbornih komisija preuzimaju materijal i odnose ga u svoje gradove, odakle ga dalje distribuiraju biračkim odborima, kako bi u nedelju bio na svakom biračkom mestu.

(RTS)

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