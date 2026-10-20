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Novi infrastrukturni projekti, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i privredu, ali i poruke političkim protivnicima, obeležili su predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Čačku. Pred okupljenim građanima Vučić je govorio o dosadašnjim ulaganjima i planovima, ali se osvrnuo i na zabranu da svoj program predstavi na televiziji N1.

Gosti koji su govorili o ovim temama za emisiju "Redakcija" bili su Dragoslav Ljubičanović, advokat i prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Kako je voditeljka pomenula, predstavljanje razvojnih projekata i najave usmerene ka poboljšanju životnog standarda građana obeležili su skupove u Novom Sadu, Kruševcu i Čačku. Uz poruke o daljem razvoju zemlje, Aleksandar Vučić poručio je i da neće dozvoliti da se politika ponovo uvlači u škole i fakultete. Na pitanje koliko su ovakvi projekti važni za građane i šta znači najava da obrazovne ustanove treba da ostanu van političkih sukoba, govorio je profesor Petričković.

- Ako napravimo neku vrstu geneze svih gradova koje je predsednik obišao, uključujući i manja mesta i sela, vidimo da su u svakom od tih središta lokalnog života identifikovani problemi, odnosno ono što bi moglo da se unapredi i učini racionalnijim, ali i ono što bi u budućnosti trebalo da bude realizovano. Dosadašnje praćenje onoga što je predsednik obećao pokazuje da je sve ispunjeno. Zbog toga imamo realna očekivanja i osnovano se nadamo da će i ono što je sada obećano biti realizovano - kaže Petričković.

Foto: Kurir Televizija

Infrastruktura, nova radna mesta i veći standard kao osnova razvoja

Profesor Petričković ukazao je i na značaj razvojnih projekata i mera koje bi mogle da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu razvoju lokalnih sredina.

- Ovde se radi o samom epicentru takozvanih socijalno-političkih mera, ali i o pitanjima koja se tiču zapošljavanja. Izgradnja puteva i infrastrukture ne znači samo lakše kretanje vozila, kako mnogi misle. Ona otvara nove mogućnosti za zapošljavanje, razvoj industrijskih zona i, što je izuzetno značajno, privlačenje ljudi koji su otišli sa tih prostora, ali i njihov povratak. To je ujedno i jedna vrsta demografske mere. Rast zaposlenosti i sprečavanje odlaska mladih ljudi sa tih područja veoma su povezani sa svim ovim što sam naveo. Povećanje plata i penzija, kao i sve ono što je stanovništvu do sada omogućeno u okviru takozvanih socijalnih davanja, uz najave budućih mera, predstavljaju realnu osnovu za podizanje kvaliteta života i životnog standarda, odnosno za ono što prosečnog čoveka najviše zanima - kaže Petričković.

Obrazovanje bi trebalo da bude jedan od stubova društva, a škole i fakulteti mesta na kojima se znanje stiče bez političkih pritisaka. Ipak, studentski protesti, koji su u početku u prvi plan isticali vladavinu prava i zahteve za depolitizaciju, vremenom su dobili i širu političku dimenziju. Kako je došlo do takvog razvoja događaja i šta se promenilo u odnosu na početne zahteve, govorio je advokat Dragoslav Ljubičanović.

- To je pojam koji se veoma često koristio. Međutim, taj pojam, kao i mnogi drugi, poput autonomije univerziteta, korišćen je zato što je ljudima poznat, ali je ostalo nejasno šta su pod njim podrazumevali oni koji su ga koristili, odnosno oni koji su stajali iza njih. Vladavina prava podrazumeva da je pojedinac zaštićen od svemoći države, da se propisi primenjuju u duhu prava i da se ostvaruje pravda. To je vladavina prava. Međutim, vidimo da smo od težnje da se utvrdi odgovornost, kao preduslova za ostvarivanje vladavine prava i pružanje satisfakcije žrtvama, zapravo došli do političke borbe. Na kraju smo videli da su lica od interesa za utvrđivanje odgovornosti, pre svega članovi revizione komisije i drugih organa koji su bili aktivno uključeni u rekonstrukciju železnice i nadstrešnice, u potpunosti izuzeta - kaže on.

Dragoslav Ljubičanović Foto: Kurir Televizija

- Štaviše, bila su u svojevrsnom, da tako kažem, protekcionom statusu u odnosu na organe gonjenja, bilo da je reč o Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu ili Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu. Kada to shvatite i imate u vidu da su ta lica od interesa za utvrđivanje odgovornosti, pri čemu mi ne možemo znati da li su kriva niti da li će njihova odgovornost na kraju biti utvrđena, jer je to pitanje za pravosuđe, pre svega za tužilaštvo i sud, a onda vidite da se ta ista lica nalaze na studentskoj listi, postavlja se pitanje: gde je tu ideja vladavine prava i utvrđivanja odgovornosti? Tada shvatite da je to zapravo bila floskula - za Kurir televiziju, rekao je Ljubičanović.

02:37 "ONDA SHVATITE DA JE TO BILA FLOSKULA!" Advokat Ljubičanović za Kurir televiziju o studentskim zahtevima i vladavini prava Izvor: Kurir televizija

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