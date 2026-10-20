Na državnoj ceremoniji odavanja najviših državnih i vojnih počasti vence su položili i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnici ambasada Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, Azerbejdžana, Jermenije, te Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, SUBNORA-a Srbije i Beograda i udruženja građana.

Beograd je oslobođen 20. oktobra 1944, a Beogradska operacija (ili Beogradska ofanziva) predstavljala je jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu. Zajedničkim snagama, jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije posle troipogodišnje okupacije oslobodile su Beograd u Drugom svetskom ratu. Beogradska operacije je trajala od 12. do 20. oktobra, a za oslobođenje srpske prestonice od okupatora život su dala 2.944 vojnika NOVJ i 960 boraca Crvene armije.