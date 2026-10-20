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Na mestu gde je pre 216 godina grad branjen od Turaka danas je obeležena godišnjica Boja na Loznici, jedne od najznačajnijih pobeda u Prvom srpskom ustanku. Na grob Antoniju Anti Bogićeviću koji je komandovao ustanicima, u kapeli, pored stare Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, vence su položili predstavnici gradske uprave, Centra za kulturu "Vuk Karadžić", SUBNORA, OŠ "Anta Bogićević", kao i više udruženja građana, a o jubileju su govorili Marko Jovanović, član Gradskog veća, i kustos istoričar Stefan Vilić, iz Muzeja Jadra.

- Ovaj hram se uzdigao upravo na poprištu jedne od najslavnijih bitaka iz Prvog srpskog ustanka, čuvenog boja na Loznici, koji se odigrao i na ovim bedemima, ali i u neposrednoj blizini, na Tičar polju, a srpsko viteško oružje je tom prilikom nanelo težak poraz osmanlijskoj vojsci. Ova bitka je svakako primer srpskog junaštva, primer kako je Srbin u ta slavna, ali teška vremena branio svoju slobodu, svoja ognjišta. Ovih dana u mnogobrojnim lozničkim selima sećamo se i strašnog zločina nemačke okupacione sile koja je u oktobru 1941. izvršila strašne zločine nad civilnim, nedužnim stanovništvom Jadra. I tog oktobra 1810. srpska krv lila se u Loznici, ali upravo ta simbolika i tog oktobra, svih podviga srpske vojske i srpskog naroda kroz sve ove vekove, pokazuju našu odliku kojom treba da se ponosimo i da čuvamo kao narod. To je borba za slobodu i nepokolebljiv duh da smo spremni da uvek branimo svoju otažbinu i narod. Siguran sam da ćemo u godinama koje su pred nama uvek sa ponosom da se sećamo svih datuma iz naše slavne istorije, a ta slavna istorija je upravo u Loznici i Podrinju najdragocenija – rekao je Jovanović pored ostalog.

Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Ovde smo da se setimo hrabrosti i požrtvovanosti ustanika koji su bili spremni da svoje živote polože za odbranu Loznice, Srbije, ali pre svega slobode, kazao je istoričar Vilić. Prema njegovim rečima oni nisu bili u nikakvoj zabludi sa kakvom su silom suočeni, te se širom oslobođene Srbije pokrenula izgradnja odbrambenih zemljanih utvrđenja koji su se zvali šančevi. Sistem ovakvih utvrđenja je postojao duž reke Drine, koji su štitili Srbiju sa zapada od upada Turaka. Upravo je boj na Loznici 1810. godine imao najveći značaj za Jadar i čitavu Zapadnu Srbiju u borbama koje su vođene na Drini tokom Prvog srpskog ustanka.

Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Grad je pod komandom Bogićevića branilo 1.200 ustanika, a Loznicu je napao Ali-paša Vidajić sa 30.000, po nekima 40.000 vojnika.

Važan datum za ishod boja bio je 4. oktobar po starom kalendaru kada sa oko 10.000 vojnika u pomoć stiže Karađorđe. Presudna bitka vođena je 5. i 6. oktobra, po starom, odnosno 17. i 18. po novom kalendaru, na Tičar polju, Srbi su izgubili 121 vojnika i imali 178 ranjenih.

Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Ovo je bio važan boj jer je zaustavio tursku vojsku i Turci su posle boja zatražili primirje do Đurđevdana što je srpska strane prihvatila.

Obeležavanje godišnjice slavnog boja organizovali su Grad Loznica, Crkvena opština loznička i Centar

za kulturu.