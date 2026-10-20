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Od zemlje koja se suočavala sa brojnim ekonomskim izazovima do države koja ulaže u velike infrastrukturne projekte, zdravstvo i razvoj privrede - Srbija se u poslednjih petnaestak godina značajno promenila. Grade se auto-putevi i brze pruge, otvaraju nova radna mesta, stižu strani investitori, dok su plate i penzije nominalno višestruko veće nego ranije. Ekonomski razvoj zemlje obeležile su državne investicije i mere ekonomske politike, koje su uticale na promene u privredi i svakodnevnom životu građana.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" bili su Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nebojša Kuzmanović iz Centra za društvenu stabilnost.

- Trebaće još mnogo teških odluka, a jedna od najtežih za Srbiju biće spremnost da se uđe u dijalog. To je najteža odluka, pošto Srbija ne podnosi demokratiju. Tu se, u suštini, objašnjava i zaljubljenost našeg društva u Rusiju, gde takođe ne podnose demokratiju. Ni očima ne mogu da je vide, zato što bi se onda videlo da ne morate stalno da pričate o teškim odlukama i ogromnim problemima koje imate u različitim sektorima, već da se njima bavite tamo gde nastaju. Bez obzira na to da li je reč o ekonomiji, devedesetim godinama, ratnim zločinima, odgovornosti Srbije za saradnju sa Hagom, pomirenju u regionu ili normalizaciji odnosa Beograda i Prištine - rekla je Ćomić.

Foto: Kurir Televizija

Zašto izostaje dijalog između vlasti i kritičke javnosti?

Gordana Čović je ukazala i na probleme u političkoj komunikaciji i objasnila zašto smatra da je dijalog neophodan za funkcionisanje društva.

- To, međutim, radite zato što institucije postoje i zato što svi u institucijama, levo i desno, žive od budžeta. Međutim, niko neće dijalog, zato što se kroz dijalog stvari lako razjasne. Nemojte da mešate debate tokom izbornog perioda. Svako ima pravo da kaže da ne želi da učestvuje ako proceni da bi mu to donelo štetu. U Skupštini, između vlade i poslanika, u javnom sektoru, kao i između kritičke javnosti, medija, stručne javnosti i političara. Umesto toga, imate situaciju da ćemo 25. imati anketu o tome ko koliko ne podnosi vlast i ne može očima da je vidi, ali i o broju onih kojima je vlast ne samo prihvatljiva već im je i potrebna. To nisu izbori, iako sve izgleda kao izborna utakmica, ali nema veze sada. Oni ne mogu da vode dijalog, a istovremeno ne podnose vlast - kaže ona.

Kuzmanović je uporedio političke prilike nekada i danas, ističući značaj kontinuiteta u planiranju i razvoju zemlje.

- Ono što ja primećujem od 2012. godine, a politiku pamtim još od 1979, kada sam se i sam, sa 17 ili 18 godina, učlanio u Savez komunista, jeste da se nisu promenile samo plate, penzije, kvalitet života i infrastruktura. Ono što je meni posebno važno jeste stabilnost koja je uspostavljena. Da, postoji politička nestabilnost, mladi ljudi su na ulicama i od 2012. godine bilo je pobuna protiv ove vlasti. Međutim, postoji stabilnost u planiranju i izgradnji zemlje i to je vidljivo. Ne možete da isplanirate i izgradite most ili auto-put za godinu, dve ili tri. Gospođa Čomić je bila aktivna u politici i ona to zna: kada dođete na vlast, prve godine se konstituišete, druge planirate, a tek treće počinjete da realizujete projekte i konkretno radite - naveo je Kuzmanović.

Foto: Kurir Televizija

- U redu, parlamentarizam podrazumeva mandat od četiri godine, ali stabilnost i kontinuitet omogućavaju vam da planirate i realizujete velike infrastrukturne projekte, koji su nam potrebni. Dakle, važno je da imamo stabilan politički sistem i stabilnost u državi, kao i mir, a ne ovo o čemu sada govorimo - da izgori gradska kuća iz 19. veka u Limožu u Francuskoj, zajedno sa freskama i drugim vrednim sadržajima. U Francuskoj, zemlji koja bi trebalo da bude oličenje demokratije i parlamentarizma, postoji potreba pojedinaca da uništavaju. To me zaista podseća na vremena o kojima je pisao Mihail Bakunjin, na anarhizam i princip "što gore, to bolje." Postoje ljudi koji misle da će njima biti bolje ako se situacija u društvu pogorša. Međutim, neće - svi ćemo propasti, pa tako i u ovom slučaju. Zato je stabilnost važna, ne zato što dolazim iz društvene organizacije Centar za društvenu stabilnost, već zato što je ona najbolji način da nešto planirate i ostvarite. Auto-put ne možete da izgradite za dve ili tri godine - za to je potrebno pet ili deset godina, kao i za mostove i druge velike projekte - za Kurir televiziju, zaključio je Kuzmanović.

03:16 "NIKO NEĆE DIJALOG, JER SE KROZ NJEGA STVARI LAKO RAZJASNE" Stručnjaci oštro o političkim prilikama za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

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