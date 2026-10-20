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Ćutanje studenata iz Srbije o transparentima uvredljivim za Republiku Srpsku i srpski narod je ozbiljno razočarenje i udarac međusobnom poverenju, istakli su u zajedničkom saopštenju Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

- Pitanja smo uputili studentima u Srbiji. Odgovore od njih još očekujemo, dok je iz Sarajeva stigla osuda naših zaključaka i poziv nadležnim institucijama da postupaju. Tako su pitanja o porukama koje su pogodile studente u Republici Srpskoj potisnuta, a u centar pažnje stavljeni su oni koji su zatražili odgovore. Na takvu zamenu teza ne pristajemo. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu može izneti svoje primedbe, ali njegova reakcija ne može zameniti izjašnjavanje kolega iz Srbije - navodi se u saopštenju.

Kažu da "od njih očekuju da sami kažu šta misle - i o spornim porukama i o pozivu na postupanje institucija povodom naših zaključaka".

- Kada su se u javnosti pojavili transparenti i brojne izjave koje smatramo uvredljivim za Republiku Srpsku i naš narod, od studenata iz Srbije zatražili smo jasno izjašnjavanje i ograđivanje od takvih poruka. Njihovo dosadašnje ćutanje za nas predstavlja ozbiljno razočaranje i udarac međusobnom poverenju. Ne možemo graditi odnos uzajamnog poštovanja dok pitanja koja nas neposredno pogađaju ostaju bez odgovora. Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu poručujemo da svoje zaključke možemo obrazložiti i javno zastupati - kažu u saopštenju.

Porukom "Drina je kičma, a ne granica" izrazili su kažu povezanost naroda, porodica, kulture i mladih sa njene obe strane.

- Iza tog značenja stojimo i ne prihvatamo da se ono zanemaruje prilikom tumačenja naših zaključaka. Odlučno odbacujemo uvredljive kvalifikacije na račun Republike Srpske i srpskog naroda i ostajemo pri usvojenim zaključcima. Našu privrženost Republici Srpskoj, veri, tradiciji i zajedništvu zastupaćemo jasno i dostojanstveno - navodi se u saopštenju.

Kažu da im zato nije potrebno odobrenje drugih studentskih organizacija.

- Podrška koju je više hiljada studenata iskazalo na Zboru studenata Srpske 15. oktobra obavezuje nas da dosledno i istrajno zastupamo usvojene zaključke. Ni osude ni preusmeravanje pažnje na našu reakciju neće nas navesti da odustanemo od pitanja zbog kojih je skup sazvan. Naši stavovi su javni. Naša pitanja su konkretna. Očekujemo jednako jasne odgovore od studenata iz Srbije - kažu oni.