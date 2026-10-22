BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku delovi ovih 8 opština
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Vračar
09:30 - 11:30 BJELANOVIĆEVA: 2,
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: GECE KONA: 4-26,1-7A,17, MIRIJEVSKA: 3, ZLATIBORSKA: 39,
Palilula
08:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 200, Naselje BG-KRNJAČA: DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 152A-176,180F-182N,200-200B,
Voždovac
08:30 - 16:00 Naselje KUMODRAŽ: ZEMLJORADNIČKA: 18B-18F,
Zemun
08:30 - 14:30 SAMARANOVA ULICA: 2, VOJNI PUT 1 : 630/1,572-580,590-610,614-630,573-581a,591-609,615-619,623-625, VOJNI PUT 2 : 246-246E,254A-258V,278B-278g,296F,590G,25c,253B-257,269f-269H, Naselje ALTINA: ABEBE BIKILE : 16A-26,11A-13,17-19, DOBANOVAČKI PUT: 42-54A,58A-58E,77ulaz 1-77ulaz 2,81,87-97H, HEMINGVEJEVA : 8A-16,11-21, JOZA LAURENČIĆA : 2A,1-3,7-11C, RADENKA MIŠEVIĆA : 2-8,3-7, SERVANTESOVA : 8-8,58A,7A-9,13-15,27,33-41, SLOBODANA GLUMCA : 2-12,3,7-7C,11-17, ZIRE ADAMOVIĆA : 2A-6b,1-1A,5-5a,
09:00 - 16:00 GOSPODSKA : 14A-20,11-23, LAGUMSKA: 6,5, MAGISTRATSKI TRG : 4-18, MASARIKOV TRG: 1-17, VELIKI TRG : 2,3-3A/1, ZMAJ JOVINA: 16-20,9-27V/2,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje DREN: GOSPODARA VUČIĆA: 4,18-20,26,32-36,44,48,52,1,13,17,23-31,37-41,47-49, Naselje Grabovac: GRABOVAČKA: 364-366A,376-378,375,
09:30 - 11:00 Naselje DREN: PLJOŠTARA: 4-8,18,30-36,21-35,39-63,69-71B,
11:00 - 12:30 Naselje Orašac: KOD T.S.: 194,173, ORAŠAC: 1111BB, ORAŠAC DONJI KRAJ: 0-0BB,34,74,114-114A,148,160-160A,166,170,174-180,184,188-200,206-210,214-228,258,312,165-177,181-185,189,193-203,207-209,213-215,223-227C,233,279, PUT ZA BANJANE: 157D,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje RAJKOVAC: GAJČIĆ: ,2-4,10-14,18-20,1-3,7-9,13-21,25, KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, MIHAILA MARKOVIĆA: 2-2A,10-12,22-28,11-17A,25, NEMANJINA: 64-110,114-118,130,57,63-63A,69-71,81,87-91,113, NOVA 147: 4-6A,12, NOVA 161: 2-8,1-5,9B-11, NOVA 183: 2-10,16,1-11,17, NOVA 22: 4-14,18-30,34-40,1-7,15-31,47A,51-61A, NOVA 24: 2-4,8-22,26,1-11A,29,35, NOVA 28: 10-12,7-9,13-15, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, RAJKOVAC: 1,9,25, SELIŠTE: 2-8,12,1-5,11, STANOJA BUGARSKOG: 2A-4,10,14-16,22,28,32,1-5,15, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,112,3-7,29,71, Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8,32A, LUKE: 8,15, ŠIŠMANCI: 15,23, VLAŠKA: 486-488,502,556A,574B-576,451,455A,549,553,575A,
Lazarevac
09:00 - 11:30 Naselje Šopić,Prote Čede,Prolećnog cveća,deo ulice Stanislav Sremčević-Crni,Košarska (zaseok kod Crkve).
12:00 - 14:30 Naselje Dren (zaseok kod škole).
Kurir.rs