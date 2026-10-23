Građani koji žele da pomognu i dobrovoljno daju krv danas to mogu učiniti na više lokacija u Beogradu i Lazarevcu, kao i na Institutu za transfuziju krvi Srbije
Transfuzija krvi
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Lazarevac, Baroševac, Nova montaža 9-14 časova
- Novi Beograd, stari Merkator, autobus 13-16 časova
- Čukarica, Požeška ulica, kod Doma zdravlja, autobus 9-12 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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