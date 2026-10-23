DUGAČAK SPISAK ZA ISKLJUČENJA STRUJE: Danas na listi ovih 7 delova Beograda
Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije:
Vračar 8.30 - 10.30 BRANIČEVSKA: 27-29, ĐORĐA VAJFERTA: 12, KORNELIJA STANKOVIĆA: 2-10, 5-11, NEBOJŠINA: 14, 18-18, 22-32B, 43-49, RUDNIČKA: 12,
Voždovac 9.00 - 12.00 Naselje RIPANJ: ERČANSKA: 76A-88, 27A-31A, 35, 39-45, PUT ZA ILIĆE: 2-6, PUT ZA KALAJDŽIĆE: 12-14A, PUT ZA NESTROVIĆE: 2-20, 24-26, 1, 5-9, 13-31A, PUT ZA VODICU: bb, 4-8, 12-14A, 34, 1A-13, 17, 21-39,
Novi Beograd 8.30 - 12.30 STUDENTSKA: bb,
Zemun 8.30 - 12.30 CVIJIĆEVA: 1-19, JOZE ŠĆURLE: 2-50, 54, 1-49, 55, KOLONIJA B FABRIKE ZMAJ: 2-18, 1-17, KORBIZIJEOVA : 2-8, 1-5,
Obrenovac 8.30 - 15.00 Naselje BALJEVAC: MIJATOVIĆA KRAJ: 2-26, 30A, 36, 40-44A, 50B, 56, 62, 66-68, 78-80, 1-27G, 53-55, 61-63, 69, 77-81, MIJATOVIĆA KRAJ 2.DEO: 6B, 38A-40A, 44A, 50-50A, 64-66A, 39, 59,
Obrenovac 10.30 - 12.00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 9B, ĐAČKOG BATALJONA: 11, POSAVSKIH NORVEŽANA: 9B-13
Obrenovac 9.00 - 10.30 Naselje OBRENOVAC: POSAVSKIH NORVEŽANA: 9A
Sopot 9.00 - 14.00 Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 53
Sopot 8.00 - 15.00 Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: 2, 8-14, 232, 250, 1, 5, 9A, 13-21, 25-29, 33-35, 237, 275B, JOVANA ŽUJOVIĆA: 2-4, 8-10, 22, 260, 284, 340A, KAPETANA DRAGIĆA: 2-4, 8-16, 28, 194A, 202, 1-5B, 11, 15-15, 19-21, 31-31A, 39, 201-201, 215, KARAĐORĐEVA: 2-16, 22-22, 26, 64, 1, 5-13, 277, KOSMAJSKA: 2-2, 6, 14-26, 34-36A, 74-76A, 120, 124, 138A, 144, 150, 164, 174, 1, 5-15A, 19-25, 29-31, 35-43, 47-49, 57-63, 69-71, 75-77A, 81-85, 89-91, 97B, 119-121, 141, 151B, 183, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10, 16-26, 30-32, 40-40A, 44-52, 56-68, 72-74A, 80-86, 90, 98, 104B, 142, 192, 220, 264, 440, 524D-526A, 532A-534A, 610A, 3, 7-11, 15, 19, 23-25, 29-35, 39-43A, 47-65, 69-71, 75-79, 83, 89-99, 105-105A, 109-109A, 115A, 151A, 221B-221D, 257, 261, 267A, 477, 521-523J, 531, 535A-535D, 539B, 617B, KOVAČEVA: 128, 3-5, 11-13, 131, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 36-38A, 448, 5, NJEGOŠEVA: 2-4, 10-14, 18-32, 36-44, 48-50, 56-58, 66, 98, 168, 1, 5-11, 21-21A, 29, 93, 107, 335, PARTIZANSKI PUT: 2-8A, 16A-20, 30A, 34-36, 40A, 48, 66, 88I, 92A, 408-410F, 456A, 498A, 504-504B, 508, 598-598A, 602-606, 612-616C, 7-23, 27-35A, 41, 45, 53-59, 65, 85-85A, 89A-95A, 109A-109G, 115-117, 121-123, 127, 131-133, 137, 141, 147-161, 169, 173, 179-189, 193, 197, 241, 251A-255, 379A, 407A, 497B-497C, 507A-509C, 513A, 523-523E, 551B, 561, 587A, 597B, 603-605, 613-613, PIONIRSKA: 4, 12A-12B, 16, 404A-404B, 408-410, 552, 5, 9-11, 15A-17, 51, 405, 409-409A, 537, 565B-565D, SVETOZARA ĐUKIĆA: 8, 12, USTANIČKA: 4-6, 12-32, 36-40, 46, 52-62A, 68-70, 458, 504A, 3, 7-15A, 21A-23A, 59, 311, 501, VUKA KARADŽIĆA: 12, Naselje PARCANI: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 18A, Naselje ROGAČA: BRANE AKSENTIJEVIĆ: KOSMAJSKA: 84, 1, 15, 83, 153-155C, 245A, Naselje SOPOT: ALEKSE ŽUJOVIĆA: 4-12, 1-1D, 5, 13-15, 25-27, DAN OSLOBOĐENJA: bb, 2-12, 1-11A, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-14, 1-19, ĐURE PROKIĆA: 1-11, JANKA KATIĆA: 11B, BB, 22A, 22B, 22V, 22G, 22D, 22Đ, 22Z, 2-34, 1-59, JELICE MILOVANOVIĆ: 14, KARAĐORĐEVA: 4-22, 1-13, KNEZA MILOŠA: , 44, 48-88, 92-106, 110-126, 130-132, 57-59, 65, 71-109, 113-127, KOSMAJSKA: 8, KOSMAJSKI TRG: 2, 1-3, 19, RADA JOVANOVIĆA: 10-12, 1-11, RADNIČKA: 2-12, 1-17, ŠUMADIJSKA: 2, 3
Mladenovac 9.00 - 14.00 Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4, 1-5, DUBONA: bb, 18A, 22, 30A, 34, 62, 114, 120A, 126, 136, 146, 154A, 182A, 236, 256A, 330-332, 380-380A, 384-384A, 406, 1046, 1264, 7-7B, 21, 25, 33, 61-63, 109, 141B, 145, 183, 211A, 241A, 343, 395, LIPARSKA: 11, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: 8, 24, 30, 64, 68-70, 78, 82, 90-98, 102-116A, 122, 144, 150, 57, 89-91, 99-103, 107-119A, 137, PUT GLIŠIĆA: 6, RIBNIČKA: 12, 5, VELJKOVA: 28, 32, 36, 40, 66, 7, 43, 53, 61, VODOVODSKA: 4-6, Naselje MALI POŽAREVAC: SENAJSKA: 4A-6A, 46, 52, SREĆKA JOVANOVIĆA: 49, TADIJE NIKOLIĆA: 12, 22, Naselje MLADENOVAC (SELO): VAROVNIČKA: 384D, Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20, 26, RABROVAC: 340, 337, Naselje SENAJA: LIPAR: 7-7A, LUG: 1, 5-7, OSOJSKA: 2A, POLJANE: 12, PUT ZA ČESMU: 6A, 11, SENAJA: 2-2A, 6, 10, 18A-20, 24, 60A-60S, 68A, 134A, 150, 170, 186, 206, 3, 23-25, 37A, 53, 81, 93, 97A, 111, 115, 125A, 133, 143, 155, 167A, 183B, SENAJSKA: 6B, 62, 72-74, 11, 103, Naselje ŠEPŠIN: BEOGRADSKA: 6-10D, BRĐANSKA: 16, 11, 37, JEZERSKA: 22, 25A, MLADENOVAČKA: 6, MLINSKA: 22, PRIBIŠ: 26, 31, RALJSKA: 4, 238, 49, ŠEPŠIN: 2-4, 18-20, 46, 56A-56B, 64A-64C, 74A, 92, 124B-124D, 128, 138, 156A, 190A, 220A, 268A, 1, 9-11, 25, 39, 47, 57-57A, 61A-63, 71A-73, 109, 115, 125G-127, 141, 173, TOPOLSKA: 6, 10-14, 22, 34, UMČARSKA: 7-11, VAROVNIČKIH RATNIKA: 2, 70, 80, 98, 108, 31, 65, 81, 93, 127, 137, VIDOVDANSKA: 4, 8, 18, 15, 49, 55, Naselje VLAŠKA: KOSNI PUT: 105, 129, 155A, PRELEPAC: 40, 50, 64A-66A, 29, 101, ŠEŠEVICA: 4, 8, 52-54, 58-60, 64-66, 23, VLAŠKA: 10, 150, 156, 252B, 282B, 318A, 346A, 358A-360A, 432A, 442, 171, 179A, 207, 213A, 223, 255A, 259, 265A, 321A, 359A, 383A, 397, 431A, ZANATLIJA: 2A, 1A
Lazarevac 12.00 - 14.30 Naselje Stepojevac (zaseok Stočna pijaca)
Lazarevac 9.00 - 12.00 Naselje Veliki Crljeni (zaseok Rudnička kolonija)