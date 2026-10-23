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Sve češće se maseri suočavaju sa neprimerenim zahtevima klijenata koji, umesto profesionalne masaže, traže i seksualne usluge.

Sa takvim neprijatnim iskustvom suočila se i Filipinka koja vodi salon za masažu u Pančevu, kada je jedan muškarac uporno tražio masažu sa "srećnim krajem", iako mu je više puta jasno rekla da takve usluge ne pruža.

Snimila razgovor

Ona je na društvenim mrežama objavila video i snimak razgovora sa mušterijom. Ipak, odlučila je da ne prikaže njegovo lice.

- Tražio si mi "happy ending", tražio si mi intimne onose, tražio si mi devojku, i ja sam ti već rekla da ja to ne radim i ti nastavljaš da tražiš. Imam dokaze u porukama - rekla je ona.

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Muškarac se branio i govorio kako "nije bio nasilan", već da je "samo pitao". Potom je upitao da li može da zakaže masažu.

- Ne, jesi pitao, ali sam već rekla da ja to ne radim. Nisam ja *****, a ti nastaviš. Zato sam te blokirala - odgovorila mu je.

Klijenti traže "srećan kraj"

Istakla je da je kao profesionalni terapeut za masažu tu da pomogne klijentima da se opuste, oslobode napetosti u mišićima i poboljšaju opšte stanje.

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Foto: Shutterstock

- Nažalost, neki terapeuti se susreću i sa klijentima koji traže "srećan kraj". Da budemo sasvim jasni: profesionalna masaža zaslužuje poštovanje. Radimo svojim rukama, znanjem, veštinama i srcem, pružajući legitimnu terapijsku uslugu. Molim vas, ne dovodite nas u neprijatne situacije neprimerenim zahtevima. Zaslužujemo da se na svom radnom mestu osećamo poštovano, bezbedno i cenjeno, baš kao i svaki drugi profesionalac - navela je ona i dodala:

- Dolazite na masažu i upravo to ćete i dobiti: profesionalnu masažu. Ništa više, ništa manje. Poštujte terapeuta. Poštujte profesiju. Poštujte granice.

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Mnogi korisnici su je savetovali da tog čoveka prijavi policiji.

- Bravo na reakciji! Nisu ljudi svesni kroz šta sve mi žene prolazimo u ovom poslu da bismo pošteno zaradile za svoju koru hleba - navodi se u jednom od komentara.

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