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U nedelju, 25. oktobra, održavaju se vanredni parlamentarni izbori, a tačno u ponoć počela je izborna tišina, koja će trajati do nedelje u 20 časova.

Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.

Obuhvata zabranu predstavljanja kandidata i programa u medijima i na javnim skupovima, pozivanje da se glasa ili ne glasa za određenu listu i objavljivanje procena rezultata do zatvaranja birališta.

Za kršenje te odredbe za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.

Pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju 25. oktobra ima 6.450.523 birača.

Glasaće se na ukupno 8.392 biračka mesta, od čega su 93 u inostranstvu u 37 država, 29 u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kao i na 60 biračkih mesta za birače sa teritorije AP Kosova i Metohije, koji će glasati u četiri grada – Raški, Tutinu, Vranju i Kuršumliji.

U Bosni i Hercegovini biće otvoreno 27 biračkih mesta, a za glasanje je prijavljeno nešto manje od 20.000 birača, potvrdio je generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Glasački listići su štampani u 29 jezičkih varijanti.