- Nemam pojma, ja sam to čuo negde, stvarno nisam ništa ni znao. Dakle, ja sam video na nekom lokalu gde sam bio, ubijte me, u nekom mestu da se ljudi posebno vesele uz tu pesmu. I ja kažem ovoj maloj Dragani, to dete, i ovaj Dalibor, oni idu sa mnom na put, i ja kažem: "Aj pusti mi, majke ti, taj Ruzmarin. " I tako je to krenulo. Mi smo pustili taj Ruzmarin u nekom obraćanju, ne znam gde, i onda je to... naši ljudi su svi počeli to da prenose. A onda su mi rekli: "To je zato što je to bila omiljena Mladićeva pesma. " Ja to stvarno nisam ni znao. Stvarno nisam znao. Niti mi šta smeta, niti mi ne smeta, niti bilo šta, samo kažem kako je nastalo stvarno. Dakle. A onda je "Ruzmarin" postao takav hit da ga ljudi pevaju u kafićima, klubovima, čak i u ovim Željkovim fensi klubovima su to počeli da pevaju. Ja sam mislio: "Tamo nikad nisu čuli za tu pesmu. " I stvarno je lepa pesma. I Merima je to otpevala. Nadam se da će da se peva u nedelju uveče. Mi ćemo da je pevamo svakako. Mi pobedili, izgubili, mi ćemo da je pevamo. Mi smo dali sve od sebe, mi smo uradili - rekao je on.