- Danas sam bio posebno srećan, i želim da čestitam porodici Srdanović, oni su se kandidovali za dobijanje kredita za stanove za mlade. I ja sam stvarno srećan što su to uradili. I ovo je bez ikakve ironije, bez ičega. Zato moramo, pošto je to stvarno izvanredan projekat, to ćemo morati, da povećamo i naše subvencije, dakle, i da povećamo broj kredita koje možemo da izdamo, jer to je najbolji način, posebno za gradsku decu, da dobiju svoj prvi stambeni prostor. I kada vidiš da bez, da je to toliko dobro, da to koriste i politički protivnici, e onda sam najsrećniji, jer to znači da smo pogodili, da je ta mera izvanredna, i da smo to uspeli da uradimo na najbolji način. To je velika stvar za nas. Već smo jednom povećali, povećaćemo i narednih sledećih godina - rekao je Vučić.