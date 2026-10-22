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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se moćnom porukom o okupljanjima širom Srbije.

- Narod je naša snaga! Sa narodom, za narod i ujedinjenu Srbiju! Živela Srbija! - poručio je on.

U velikom broju mesta širom Srbije večeras su održama okupljanja građana u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i nosiocu liste Aleksandru Vučiću.

Okupljeni su nosili zastave Srbije i transparente "Ujedinjena Srbija" i "Srbija pobeđuje", skandiraju "Pobeda" i pevali pesmu "Ruzmarin", izražavajući uverenje u pobedu te liste na izborima u nedelju. Na mnogim skupovima organizovan je i vatromet.

Građani su se u znak podrške ovoj listi okupili na više mesta u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Užicu, Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Brusu, Vranju, Kuli, Baču, Kraljevu, Požarevcu, Novom Kneževcu, Novom Pazaru, Ljuboviji, Koceljevi, Pančevu, Vršcu, Majdanpeku, Temerinu, Rači, Batočini.

Okupljanja se održavaju i u Kniću, Smederevu, Alibunaru, Inđiji, Senti, Plandištu, Negotinu, Kanjiži, Apatinu, Lučanima, Sečnju, Lajkovcu, Požegi, Titelu, Velikoj Plani, Paraćinu, Srpskoj Crnji, Arilju, Ivanjici, Bajinoj Bašti, Krupnju, Beloj Crkvi, Opovu, Kovačici.

Građani su se u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" okupili i u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Adi, Osečini, Čačku, Malom Zvorniku, Kladovu, Boru, Sokobanji, Knjaževcu, Vršcu, Kosjeriću, Vrbasu, Somboru, Prijepolju, Kikindi, Vrnjačkoj Banji, Mionici.