"MNOGO JE GORA STVAR KOJU JE IZGOVORIO" Vučić o izjavi predstavnika "studentske liste": On je Srbiju u potpunosti odvojio od Kosova, to je mnogo opasnije
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je veliki problem što je predstavnik tzv. studentske liste odvojio Kosovo od Srbije.
- Suština je u ovome mnogo gora od toga da on nema brigu za Kosovo. Mnogo je gora stvar koju je izgovorio. On je rekao da je Kosovo nezavisna država. I on je Srbiju u potpunosti odvojio od Kosova. Dakle, to je mnogo gore u ovome što je on izrekao - rekao je Vučić.
Kako je istakao, nije reč o tome da je predstavnik studentske liste samo rekao da ga baš briga za Kosovo, što, kako je naveo Vučić, to odavno znamo.
- Nije to problem. Ovde je problem što vam je on razdvojio na dve države, Srbiju i Kosovo. E, to je mnogo veći problem. Ja nisam ovo na ovakav način video. Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio. Ja sam mislio: to je onaj njihov pristup, lako ćemo, dižemo bicikl u vazduh, vrtimo pedale i to je država, to je sve. Ne, ovo je mnogo ozbiljnije - kazao je Vučić.
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