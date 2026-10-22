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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je veliki problem što je predstavnik tzv. studentske liste odvojio Kosovo od Srbije.

- Suština je u ovome mnogo gora od toga da on nema brigu za Kosovo. Mnogo je gora stvar koju je izgovorio. On je rekao da je Kosovo nezavisna država. I on je Srbiju u potpunosti odvojio od Kosova. Dakle, to je mnogo gore u ovome što je on izrekao - rekao je Vučić.

Kako je istakao, nije reč o tome da je predstavnik studentske liste samo rekao da ga baš briga za Kosovo, što, kako je naveo Vučić, to odavno znamo.

- Nije to problem. Ovde je problem što vam je on razdvojio na dve države, Srbiju i Kosovo. E, to je mnogo veći problem. Ja nisam ovo na ovakav način video. Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio. Ja sam mislio: to je onaj njihov pristup, lako ćemo, dižemo bicikl u vazduh, vrtimo pedale i to je država, to je sve. Ne, ovo je mnogo ozbiljnije - kazao je Vučić.