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Pripadnici diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanog raketnim sistemom HQ-17AE izvode, u rejonima mirnodopskog razmeštaja, intenzivnu obuku za borbenu upotrebu sistema i realizaciju namenskih zadataka.

Obuka se izvodi sa ciljem sticanja novih znanja i veština. Proces je neprekidan i koncipiran je tako da obezbedi vrhunski osposobljene i uvežbane pojedince, posluge i jedinice.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Borbene posluge tokom obuke rešavaju veliki broj zadataka unapređujući pritom nivo kolektivne obučenosti za kvalitetnu i brzu pripremu i izvođenje marša, posedanje vatrenog položaja, osmatranje, otkrivanje, praćenje i gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru. Uvežbava se i pretovar modula sa raketama u zadatim normama.

Raketni sistem HQ-17AE je namenjen za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, administrativno-političkih i privrednih objekata, jedinica Vojske Srbije i rejona, od izviđanja i napada iz vazdušnog prostora, sa vrlo malih i malih visina. Uvođenjem u operativnu upotrebu ovog savremenog raketnog sistema i integracijom u sistem PVO učinjen je važan korak u stvaranju višeslojnog štita nad teritorijom naše zemlje.

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