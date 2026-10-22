Raketna brigada uve\bava moćni sistem HQ-17AE: Vojska Srbije spremna za sve zadatke (FOTO)
Pripadnici diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanog raketnim sistemom HQ-17AE izvode, u rejonima mirnodopskog razmeštaja, intenzivnu obuku za borbenu upotrebu sistema i realizaciju namenskih zadataka.
Obuka se izvodi sa ciljem sticanja novih znanja i veština. Proces je neprekidan i koncipiran je tako da obezbedi vrhunski osposobljene i uvežbane pojedince, posluge i jedinice.
Borbene posluge tokom obuke rešavaju veliki broj zadataka unapređujući pritom nivo kolektivne obučenosti za kvalitetnu i brzu pripremu i izvođenje marša, posedanje vatrenog položaja, osmatranje, otkrivanje, praćenje i gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru. Uvežbava se i pretovar modula sa raketama u zadatim normama.
Raketni sistem HQ-17AE je namenjen za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, administrativno-političkih i privrednih objekata, jedinica Vojske Srbije i rejona, od izviđanja i napada iz vazdušnog prostora, sa vrlo malih i malih visina. Uvođenjem u operativnu upotrebu ovog savremenog raketnog sistema i integracijom u sistem PVO učinjen je važan korak u stvaranju višeslojnog štita nad teritorijom naše zemlje.