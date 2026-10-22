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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegov cilj da sačuva Srbiju, da ne učestvuje ni u kakvim oružanim sukobima, ističući da Srbija nema neprijatelje spolja.

On se osvrnuo na situaciju u svetu i ocenio da uskoro neće biti mira u Ukrajini.

"Mislim da i jedni i drugi sada igraju igru i nijedna strana neće da izgubi Trampa. To je moje mišljenje. I jedni i drugi hoće da drže Trampa u svojoj orbiti, ne žele da se igra politička igra u njihovom šesnaestercu, nego da bude na sredini negde. Ali ako me pitate hoće li postići dogovor i mir Rusija i Ukrajina, dok jedna strana ne napravi veću prednost na terenu, nema ništa od toga", rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.

Dodao je da to znači da će i kod nas situacija biti teška, kao i da će Evropa nastaviti da se naoružava i da se priprema za potencijalni sukob.

"Zato je opasno da se igramo sa pričom o sankcijama Rusiji, jer kad to uradite jedanput, onda ćete da se saglasite sa svakom odlukom u budućnosti, a to znači da ćemo biti deo i ratne mašinerije ukoliko do oružanog sukoba dođe.

A moj cilj je, moja je namera je da sačuvam Srbiju, da sačuvamo Srbiju u tom smislu, i da Srbija ne učestvuje ni u kakvim oružanim sukobima. Nigde mi nemamo neprijatelje spolja, nema potrebe da se mi u to mešamo i da učestvujemo", rekao je Vučić.

Govoreći o unutrašnjoj politici, istakao je da nikada ne bi dozvolio da neko pljačka srpske privatnike, prodavnice, kao što je to slučaj sa protestima u Evropi.

"Veoma brzo bismo reagovali i kao predsednik vlade. Mi imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova. To ministarstvo bi moralo efikasno, efektivno, jasno i bez dvoumljenja da reaguje i da zavede red i mir, dok ste rekli keks", rekao je Vučić.

U slučaju da pobedi na izborima, Vučić je naveo da će nastaviti da se bori protiv i kriminala i korupcije, uključujući i korupciju na lokalu.