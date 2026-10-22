"I JEDNI I DRUGI HOĆE DA DRŽE TRAMPA U SVOJOJ ORBITI" Vučić: Moj cilj je da sačuvam Srbiju, da ne učestvuje ni u kakvim oružanim sukobima
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegov cilj da sačuva Srbiju, da ne učestvuje ni u kakvim oružanim sukobima, ističući da Srbija nema neprijatelje spolja.
On se osvrnuo na situaciju u svetu i ocenio da uskoro neće biti mira u Ukrajini.
"Mislim da i jedni i drugi sada igraju igru i nijedna strana neće da izgubi Trampa. To je moje mišljenje. I jedni i drugi hoće da drže Trampa u svojoj orbiti, ne žele da se igra politička igra u njihovom šesnaestercu, nego da bude na sredini negde. Ali ako me pitate hoće li postići dogovor i mir Rusija i Ukrajina, dok jedna strana ne napravi veću prednost na terenu, nema ništa od toga", rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.
Dodao je da to znači da će i kod nas situacija biti teška, kao i da će Evropa nastaviti da se naoružava i da se priprema za potencijalni sukob.
"Zato je opasno da se igramo sa pričom o sankcijama Rusiji, jer kad to uradite jedanput, onda ćete da se saglasite sa svakom odlukom u budućnosti, a to znači da ćemo biti deo i ratne mašinerije ukoliko do oružanog sukoba dođe.
A moj cilj je, moja je namera je da sačuvam Srbiju, da sačuvamo Srbiju u tom smislu, i da Srbija ne učestvuje ni u kakvim oružanim sukobima. Nigde mi nemamo neprijatelje spolja, nema potrebe da se mi u to mešamo i da učestvujemo", rekao je Vučić.
Govoreći o unutrašnjoj politici, istakao je da nikada ne bi dozvolio da neko pljačka srpske privatnike, prodavnice, kao što je to slučaj sa protestima u Evropi.
"Veoma brzo bismo reagovali i kao predsednik vlade. Mi imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova. To ministarstvo bi moralo efikasno, efektivno, jasno i bez dvoumljenja da reaguje i da zavede red i mir, dok ste rekli keks", rekao je Vučić.
U slučaju da pobedi na izborima, Vučić je naveo da će nastaviti da se bori protiv i kriminala i korupcije, uključujući i korupciju na lokalu.
"Tako da ćemo mi tu da pomognemo i da pokažemo ljudima da ne pravimo razliku između onih koji pripadaju jednoj, drugoj, trećoj ili ne znam kojoj političkoj opciji, jer samo tako možemo od te opake bolesti zemlju da izlečimo. Ali sigurnost i bezbednost su uvek prioritet. Da li ćemo uspeti to stoprocentno da obezbedimo, ne znam, ali ćemo dati sve od sebe", naveo je Vučić.