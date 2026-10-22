Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" gost je specijalne emisije "Vreme odluke" u studiju TV Pink, gde je, između ostalog, odgovorio na pitanja na koje predstavnici tzv. studentske liste nisu nikada!

- Imali smo odgovore na svako pitanje. Hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji — nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo — nikad nećemo. Treće pitanje na koje drugi nisu imali odgovor — jesmo li mi genocidan narod. Mi smo imali jasne odgovore. 

Aleksandar Vučić u emisiji na Pinku Foto: Printskrin Pink TV

Sve o specijalnoj emisiji "Vreme odluke", pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"MERIO SAM 1.000 PUTA, NISAM HTEO DA PROLIJEMO SRPSKU KRV" Vučić o nasilnim protestima u Evropi: Uvek ima uplitanja! Mi smo održali lekciju iz demokratije
Aleksandar Vučić Emisija (4).png
Politika"ŽENA MI REKLA DOK SMO DORUČKOVALI..." Slavni Miroslav Ilić otkrio zašto podržava Vučića, a onda NAPRAVIO ŠOU UŽIVO: "Moja podrška je oročena, ne igrajte se!"
Aleksandar Vučić Miroslav Ilic
Politika"U NOVOJ VLADI BIĆE BAR 5 ŽENA, MOŽDA I 6" Vučić: Žena čuva društvo, žena čuva državu, žena brine, žena je odgovornija
Aleksandar Vučić
Politika"NI ŠOŠKIĆ NI SRDANOVIĆ NISU SMELI SA MNOM U DEBATU!" Vučić raskrinkao predstavnike tzv. studentske liste: Jer moraju da odgovore na pitanja o KORUPCIJI!
Aleksandar Vučić Emisija (4).png
Politika"GNUSNE, BESMISLENE LAŽI, KOJE NITI ČEMU SLUŽE, NITI ČEMU VODE" Vučić o "istraživanju" Đorđa Vukadinovića: Ja pravio štoseve, N1 i Nova S objavili kao vest
Aleksandar Vučić