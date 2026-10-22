Vreme odluke
"NIKADA SANKCIJE RUSIJI, KOSOVO JE SRBIJA!" Vučić jasno stavio do znanja: Oni nemaju odgovore na ključna pitanja, mi imamo jasan stav!
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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" gost je specijalne emisije "Vreme odluke" u studiju TV Pink, gde je, između ostalog, odgovorio na pitanja na koje predstavnici tzv. studentske liste nisu nikada!
- Imali smo odgovore na svako pitanje. Hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji — nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo — nikad nećemo. Treće pitanje na koje drugi nisu imali odgovor — jesmo li mi genocidan narod. Mi smo imali jasne odgovore.
Aleksandar Vučić u emisiji na Pinku Foto: Printskrin Pink TV
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Kurir.rs
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