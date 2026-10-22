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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" govorio je u specijalnoj emisiji "Vreme odluke" na TV Pink o protestima u Evropi i osvrnuo se na dešavanja u Srbiji tokom prethodne dve godine.

Tom prilikom govorio je o samoorganizovanju građana, delovanju anarhističkih grupa i, kako je istakao, ulozi stranih obaveštajnih agencija, ističući da je Srbija, uprkos dugotrajnom šikaniranju građana, izbegla ljudske žrtve.

- Počeli su ljudi da se samoorganizuju i da se brane. Uzeli su motke i kriminalce rasteruju od svojih radnji. U eri socijalnih mreža, mnogi ne žele da vide šta se dešava, divljanje anarhističkih grupa, da ne rade ništa a da žive dobro. Uvek ima uplitanja stranih obaveštajnih agencija. Mi smo u Srbiji imali dve teške godine. Ja sam razmišljao, merio 1.000 puta, nisam hteo da prolijemo srpsku krv. Za skoro dve godine šikaniranja građana Srbije, nijedna osoba nije ubijena, teže je povređen samo naš aktivista Bogdanović. Mi smo održali lekciju iz demokratije - poručio je Vučić.

Kurir.rs

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