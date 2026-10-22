Slušaj vest

CRTA, koja se u javnosti predstavlja kao nezavisna nevladina organizacija zadužena za praćenje izbornih procesa, iz dana u dan pokazuje da je, zapravo, jedna od najuticajnijih i najpristrasnijih prozapadnih organizacija u Srbiji!

Mnogo je dokaza koji ukazuju na to, a najnoviji i najzanimljiviji podaci tiču se njihovog finansiranja. Naime, prema zvaničnim podacima sa sajta USASpending.gov, koji predstavlja zvanični izvor otvorenih podataka o federalnoj potrošnji SAD, CRTA je iz američkih fondova direktnoprimila 832.432 dolara, dok je još čak 2,8 miliona dolara evidentirano kao ugovoreno za isplatu kroz razne grantove i ugovore!

Osim stotina hiljada koji su se već slili i miliona dolara koji će tek stići na njihov račun, o pristrasnosti ove organizacije svedoče i njihovi potezi. Iako bi po pravilu trebalo da neutralno nadgleda izborni proces, CRTA je otišla korak dalje i aktivno se uključila u kreiranje javnog mnenja.

Naime, u saradnji sa organizacijom "Democracy Action Lab" sa prestižnog američkog Univerziteta Stenford, CRTA je objavila istraživanje prema kom bi za Studentsku listu navodno glasalo 44,9 odsto opredeljenih birača, dok su listi SNS-a prognozirali svega 35,7 odsto.

Međutim, to je samo delić onoga što je CRTA radila tokom predizborne kampanje, a i mnogo pre nje.

Lobiranje za Studentsku listu

Na sprovedeno istraživanje reagovala je i v.d. predsednika države Ana Brnabić, koja je istakla da ta organizacija lobira za Studentsku listu i tom prilikom pozvala je Agenciju za sprečavanje korupcije da istraži kampanju te organizacije.

Prema njenim rečima, Crta, iz pozicije nevladine organizacije koja bi trebalo da bude percipirana kao nepristrasna, kredibilna i objektivna, "završava deo posla u cilju pomoći jednoj izbornoj listi".

Ona se osvrnula na to da je Crta odbila poziv Radio-televizije Srbije da učestvuje u debati sa predstavnicima političkih lista, uz obrazloženje da je posmatrač, a ne učesnik u izbornoj trci.

- Pogledajte objavu od januara 2025. godine. Crta apsolutno jasno, otvoreno, bez ikakve zadrške i sakrivanja kreće da objavljuje apsolutnu podršku protestima i onome što je na kraju postala politička grupacija nazvana cinično Studentska lista - kazala je Brnabićeva.

Ana Brnabić Foto: Ilija Ilić

Pokazala je i razne objave CRTE, kojima su se, kako je rekla, direktno mešali u politički život.

- Pozvali su 1. februara 2025. godine na blokadu mostova u Novom Sadu. Ne ukazuju oni da je u skladu sa Ustavom da ako želite nešto da blokirate, da morate da registrujete i prijavite, ne, oni promovišu nelegalne skupove kakvi ne bi bili dozvoljeni u bilo kojoj zemlji EU - naglasila je ona.

Podsetila je da je CRTA u jednom trenutku postala ekspert i za zvučno oružje.

- Dakle, umešali su se i u lažnu aferu zvučni top, i to najgore od svih. CRTA je rekla da je to bio vorteks. Vorteks bi verovatno razduvao i razvalio svakoga na tom skupu, zajedno sa zastavama i cvećem. Njima to nije smetalo da kažu da je to bio "nevidljivi vorteks". Dalje, jula 2026. godine objavljuju lažno istraživanje, a videćemo kad se završe izbori, a mora da su bili u pravu, dobijaju neverovatne sume od svojih sponzora. Dakle objavili su istraživanje da je studentska lista apsolutni favorit, a SNS kaska za njima. Naravno, to lažno istraživanje je objavljeno kako bi se forsirao narativ da studenti svakako pobeđuju - kazala je Brnabićeva.

Ukazala je na činjenicu da CRTA nikada nije reagovala na akt nasilja ako je bilo sprovedeno protiv bilo koga ko je kandidat na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija ili pristalica te liste.

- Čak ni kada je u Novom Sadu jedna žena udarena u glavu od strane jednog muškarca, CRTA se nije oglasila. Ni kada su naši aktivisti napadnuti sekirom u Kuli. Nisu reagovali ni na 24-časovnu kampanju televizija poput Nova S i N1. Niti na pisanje medija kao što je Radar, čija je jedina urednička politika dehumanizacija Aleksandra Vučića. Nisu reagovali ni na spotove FDU, koji je državni fakultet, a što je protiv Ustava Srbije i zakona Republike Srbije - naglasila je ona.

Podsetila je i da se povodom spotova, koji su brendirani logom FDU, CRTA nijednom nije oglasila.

- CRTA je ono što se podrazumeva kao kampanja trećih lica. To su ljudi koji iz pozadine učestvuju, lobiraju i promovišu jednu izbornu listu koja učestvuje na izborima. Ovo bi morala da istraži Agencija za sprečavanje korupcije, zato što je uvek pitanje, sve ono što radi CRTA, kao što je GOTV kampanja, ne ulazi u finansijski balans što bi studentska lista morala da prijavi. Ali CRTA mora to da prijavi, zato što na to troše ogromne resurse - dodala je Ana Brnabić.

Podsećamo, član te "nepristrasne i nezavisne" organizacije advokat Vladimir Tupanjac davao je svojevremeno instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju, a da za to ne odgovaraju!

Više o tome možete čuti u snimku ispod:

Povodom ovog otvorenog poziva na nasilje reagovao je Vukša Dragović, lider organizacije Srpski suverenisti, koji je javno zatražio hitnu zabranu rada ove organizacije, dok javnost s pravom zahteva reakciju nadležnih organa.

- Crta na obuci daje instrukcije kako se napada policija.... Rad ove kriminalne organizacije mora da se zabrani - napisao je Dragović na Iksu.

Dragović je u prethodnom periodu označio Crtu kao jednu od najmoćnijih nevladinih (NVO) organizacija u Srbiji i javno postavio pitanje o njihovim finansijama.

Dragović eksplicitno tvrdi da bez CRTE "studenti i studentska lista ne bi postojali". Prema njegovim rečima, ova organizacija radi kompletnu logistiku vezanu za izbore za tu listu.

- Crta, koja se u javnosti predstavlja kao nezavisni posmatrač ovih izbora, ujedno je i zvanični predstavnik te takozvane studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, imamo posmatrača koji otvoreno podržava jednu listu, oni im organizuju celokupnu logistiku i sastavljaju listu, pa je jasno da je reč o listi nevladinih organizacija. Građani koji glasaju za njih zapravo i ne znaju kome daju glas, niti da iza svega stoje NVO strukture. Pritom, kada ih pozovemo na TV duel, gde imaju priliku da odbrane svoje stavove, oni to odbijaju. Kada treba da dođu, donesu dokumente i argumentovano objasne svoje delovanje, njih nema, sve se svodi na ličnu diskreditaciju i kriminalizaciju sagovornika - poručio je ranije Dragović za Kurir TV.

Dragović je u više navrata ukazao na to da je CRTA politička stranka, ali da se ne bi registrovali, oni samo koriste Studentsku listu da umesto njih učestvuju na izborima.