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Ana Brnabić poručuje da je šokirana "objektivnošću" Crte koja na primećuje da je Aleksandru Vučić zabranjeno gostovanje na N1, kojoj je promakao napad na aktiviste SNS... Konstatuje da Crta nije objektivni posmatrač već aktivni učesnik u tekućoj izbornoj kampanji.

Komentarišući današnji istup u javnosti predstavnika Crte kada su izneli svoj izveštaj, Ana Brnabić je na "Iksu" napisala:

"Šokirana sam. 'Objektivna' i 'nazavisna' CRTA koja već skoro dve godine svoje objave završava sa #NeDajNaStudente je objavila još jedan svoj izveštaj u kojem nisu primetili da je, npr. Aleksandru Vučiću zabranjeno da na N1 predstavi listu čiji je nosilac, a takođe im je promaklo da su aktivisti na štandu liste 'ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA' napadnuti sekirom, da je jedna žena udarena pesnicom u glavu od strane pristalica tzv. Studentske liste, nigde nisu videli niti jedan spot FDU ni zloupotrebu javnih resursa u tom smislu, nisu konstatovali da je nosilac 'Studentske' liste odbio debatu sa Aleksandrom Vučićem, nisu primetili pritiske na birače od strane 'Studentske' liste - da se starijima sakrivaju lične karte, da im se preti porodičnom izolacijom, oduzimanjem prava glasa i sl".

Ona dodaje da "ništa nisu videli i ništa od toga nisu čuli".