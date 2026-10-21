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Dolazak doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića na predizborni skup u Nišu izazvao je pravu paniku i veliku pažnju među blokaderima, koji, naravno, pomno prate svaki njegov korak.

U želji da po svaku cenu plasira neku bombastičnu vest, jedan od blokadera, koji na Instagramu nastupa pod nadimkom "Dejo", objavio je snimak helikoptera koji leti iznad grada uz komentar:

- Ceo Niš blokiran, motorom ne možeš da prođeš, kolima ni da pomisliš, a običan građanin stiže helikopterom!

Naravno, običan građanin u njegovoj rečenici je Aleksandar Vučić, a ova objava napisana kako bi izazvala zgražavanje i zaradila "viral" na internetu.

Nego, "Dejo" se samo prodružio već viđenoj, maltene istoj laži blokadera, kad su pokušali da podvale vest kako je Vučić navodno helikopterom otišao u Kragujevac.

No ovaj put laž je srušena odmah jer je objavljena bukvalno u trenucima dok je bivši predsednik imao uživo obraćanje na TikToku i Instagramu. Tako je "Dejov" pokušaj spinovanja doživeo pravi debakl.

Na objavljeni snimak, reagovao je jedan od korisnika Iksa i podelio video na kome se vidi da se Vučić u tom trenutku uživo obraća građanima preko TikToka.