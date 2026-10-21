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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov, otvorila je danas Međunarodne sajamove zaštite životne sredine i prirodnih resursa i energetike i potpisala ugovor sa direktorima „Srbijavoda“ i Expo 2027, Goranom Puzovićem i Danilom Jerinićem, o udruživanju znanja, iskustva i ideja i zajedničkom predstavljanju Republike Srbije na ovoj prestižnoj međunarodnoj specijalizovanoj izložbi koja će biti održana u Beogradu.

Pavkov je naglasila da ovaj ugovor predstavlja važan korak ka predstvljanju rezultata u oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i razvoja zelene infrastrukture, na izložbi koja će u Beogradu okupiti ceo svet.

Foto: Marina Lovrić Jančević

„Sa direktorima Puzovićem i Jerinićem potpisala sam danas važan ugovor kojim ćemo udružiti znanje, iskustvo i ideje kako bismo zajedno predstavili Srbiju na prestižnoj međunarodnoj specijalizovanoj izložbi u Beogradu. Zajedno sa „Srbijavodama“, tokom trajanja Ehpo 2027 pokazaćemo zbog čega smo lideri ovog dela Evrope i Zapadnog Balkana u oblasti životne sredine, vodoprivrede i zelene infrastrukture. Tokom trajanja Expo 2027, ujedno ćemo biti domaćini i Svetskog dana zaštite životne sredine koji se obeležava 5. juna, a na jesen ćemo dočekati i stručnjake iz 197 zemalja koji se bave dezertifikacijom i sušama na važnom međunarodnom skupu.

Zajedničkim delovanjem na najvećem međunarodnom događaju koji je Srbija ikada imala Ministarstvo zaštite životne sredine će imati priliku da predstavi ne samo rezultate onoga što smo do sada uradili, već i viziju onoga što radimo do 2030. godine, ali i nakon toga“, rekla je Pavkov.

Foto: Marina Lovrić Jančević

Pavkov je prilikom otvaranja dva međunarodna sajma, zaštite životne sredine (EcoFair) i eneretike, naglasila da su ovakve manifestacije prilika da se okupimo oko pitanja koja su danas u samom vrhu državnih prioriteta, a to su zaštite životne sredine, energetska bezbednost i održivi razvoj.

„Ovogodišnji slogan ''Poruka je u prirodi'' govori mnogo, jer nam priroda šalje jasne poruke, da moramo da je čuvamo i održivo razvijamo. Srbija danas više nego ikada pre, istrajno ulaže i gradi zelenu budućnost!

Veliki nacionalni ciljevi ostvaruju se i kroz velike organizovane, ali i kroz male, lične korake. Upravo zato su ovakvi sajmovi dragoceni, jer na jednom mestu okupljaju znanje, inovacije, privredu, institucije i građane. To i jeste suština vizije o kojoj je često govorio Aleksandar Vučić kao predsednik Republike Srbije, da nastavimo da ulažemo u zeleniju budućnost, u kojoj razvoj i zaštita životne sredine idu ruku pod ruku“, poručila je Pavkov.