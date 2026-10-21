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U Svrljigu je danas održan "Karavan zdravlja", nacionalna akcija Ministarstva zdravlja, usmerena na promociju prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja građana, tokom koje građani u Domu zdravlja mogu da obave preventivne kardiovaskularne preglede.

Održana je i edukativna tribina o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti u sali OŠ "Dobrila Stambolić", a pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić je podsetio da je Karavan zdravlja do sada obišao više od 90 opština i gradova i naglasio da je cilj kampanje dostupnost pregleda za svakog čoveka.

- Želimo da dođemo do svakog čoveka, svake opštine, svakog grada, da bismo radili preventivne kardiovaskularne preglede, korigovali faktore rizika i očuvali zdravlje našeg stanovništva - rekao je Tasić.

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Foto: Ministarstvo zdravlja

On je apelovao je na sve stanovnike opštine Svrljig i okoline da dođu u Dom zdravlja u tom gradu kako bi obavili preventivne kardiovaskularne preglede i na taj način očuvali svoje zdravlje.

Kako je naglasio, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti građana Srbije, a jedini način da se one efikasno spreče i očuva zdravlje je upravo odaziv na preventivne kardiovaskularne preglede.

Karavan zdravlja do sada je obišao desetine gradova i opština širom Srbije, sa ciljem jačanja svesti o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a u svakoj opštini organizovani su preventivni pregledi i stručne edukativne tribine.

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