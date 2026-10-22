- Žena čuva društvo, žena čuva državu, žena brine, žena je odgovornija, žena je ozbiljnija. I ja to kažem ne zato što bih, da bih nekome da se dodvorim, to stvarno mislim. Žena neće da sedne u kafanu i da kaže: "E, ajde sutra da ratujemo, sita sam ovih i onih." Žena će da kaže: "Hoću da imam mir i stabilnost za svoje dete. " Hoću da imam mir i stabilnost za svoje roditelje. Hoću da sačuvam ono što mi je najvrednije i najvažnije. Kod nas muškaraca se odluke neretko donose na prečac. Kod žena toga nema. I trudio sam se da to naučim od žena, i mislim da sam bar taj jedan mali deo uspeo da naučim - rekao je Vučić.