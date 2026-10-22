"U NOVOJ VLADI BIĆE BAR 5 ŽENA, MOŽDA I 6" Vučić: Žena čuva društvo, žena čuva državu, žena brine, žena je odgovornija
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da će u budućoj Vladi od 12 ministara bar 5 biti žene.
- Žena čuva društvo, žena čuva državu, žena brine, žena je odgovornija, žena je ozbiljnija. I ja to kažem ne zato što bih, da bih nekome da se dodvorim, to stvarno mislim. Žena neće da sedne u kafanu i da kaže: "E, ajde sutra da ratujemo, sita sam ovih i onih." Žena će da kaže: "Hoću da imam mir i stabilnost za svoje dete. " Hoću da imam mir i stabilnost za svoje roditelje. Hoću da sačuvam ono što mi je najvrednije i najvažnije. Kod nas muškaraca se odluke neretko donose na prečac. Kod žena toga nema. I trudio sam se da to naučim od žena, i mislim da sam bar taj jedan mali deo uspeo da naučim - rekao je Vučić.
On je ponovio da veruje u žene i u njihovu odgovornost.
- I u novoj vladi procentualno će svakako biti više žena nego u prethodnoj, iako će vlada biti mnogo manja i neuporedivo efikasnija. Proporcionalno učešću u vladi biće više žena. Ako smo sada imali 30 i nešto procenata žena u vladi, sada će biti značajno veći procenat žena. Dakle, biće najmanje 5 ministara od 12 mesta biće žene. Najmanje. A možda i 6. Možda i polovina. Što ja mislim da je velika stvar za naše društvo i važna stvar za našu državu - rekao je on.
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