- U jednoj emisiji na Informeru, oni su meni pokazali neko istraživanje Đorđa Vukadinovića, i po tom istraživanju oni vode nekih 1,5%. I ja pravim štoseve i viceve, 5 minuta pravim štoseve i viceve, kažem: pa dobro je, vidi, mi kod Đorđa napredovali, bili smo u minusu 20%, sad smo samo 1,5% u minusu, napredovali smo mi. Oni uzeli i na N1 i na Novoj S objavili, kao normalno vest: "Aleksandar Vučić: u minusu smo 1,5%." I ne možete da verujete. Dakle, to su takve gnusne, besmislene laži, najgluplje moguće, koje niti čemu služe, niti čemu vode. Ali kad je neko naučio samo da se time služi i ničim drugim, onda šta da radite. I meni je drago da vidim ove puteve. Ja ne mogu osmeh, Miroslave, ja ne mogu osmeh da sakrijem kad vidim puteve. To je za mene, kad neko hoće da mi popravi raspoloženje, samo mi donese mapu sa putevima, prugama.

- I ja više nikakav problem nemam. Zadovoljan sam što smo predstavili ljudima program, što smo govorili o zdravstvu, što smo govorili o obrazovanju. Zadovoljan sam što smo govorili o infrastrukturnim projektima, vodosnabdevanju i kanalizaciji. Zadovoljan sam što smo posebno u okviru zdravstva govorili o retkim bolestima, inovativnim lekovima, vraćanju stomatoloških usluga i za decu i za starije. Zadovoljan sam što će i prenatalni senzori da budu besplatni, dakle za naše trudnice, i što čini mi se da smo jedini nešto konkretno govorili. Imali smo odgovore na svako pitanje: hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji, nećemo. Hoćemo li— Priznati nezavisno Kosovo, nećemo, i borićemo se da očuvamo Kosovo i Metohiju. I nikada nećemo prihvatiti nezavisnost, i boriti se da očuvamo, u okvirima međunarodnog javnog prava, Povelju Ujedinjenih nacija, Rezoluciju 1244, kao deo Srbije. I treće pitanje, na koje neki drugi nisu imali nijedan odgovor, a to je: jesmo li mi Srbi genocidni narod? Mi smo se tome suprotstavili i u Ujedinjenim nacijama, i odneli jednu od najvažnijih pobeda. Mi smo imali jasne odgovore. Šta god da su nas pitali, imali smo jasne odgovore - poručio je Vučić.