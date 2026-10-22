- Zahvalan sam svim ovim mladim ljudima što su u kampanji učestvovali, i ovim mojih godina i ponekad i starijim, na ogromnoj energiji u gotovo nemogućim uslovima. Sad, na kraju kampanje, mogu svima da kažem, da znate: suočili smo se sa nečim sa čim se malo ko u Evropi suočio u prethodnih 30 i 40 godina, i to je bio gotovo nemoguć izazov, i nemoguće je bilo dati odgovor. Mi smo uspeli taj odgovor da pružimo, i blizu smo pobede. Važno je da u nedelju izađemo svi. Kada kažem "blizu pobede", nije to pobeda za bilo koga od nas, za našu listu. To je pobeda za Srbiju, za njenu budućnost, i to stvarno mislim. Kampanju smo vodili čistu, na odgovoran, na ozbiljan način. Nismo ulazili, i nisam pomenuo ničiju porodicu, iako je moja porodica i sve ono što su radili u stvari bilo usmereno protiv porodice, protiv normalnog života, protiv pristojnost - rekao je Vučić.